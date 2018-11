IN QUESTO MONDO DI LADRI – COLPO GROSSO A ROMA NELLA BOUTIQUE DI JAMAL TASLAQ, STILISTA PALESTINESE CHE HA VESTITO ANCHE LA REGINA RANIA DI GIORDANIA, SHARON STONE E ORNELLA MUTI – I MALVIVENTI, DOPO AVER FORZATO LA SERRATURA, HANNO PORTATO VIA UNA QUARANTINA DI ABITI D'ALTA MODA, OLTRE A UNA SESSANTINA TRA CAMICE, GIACCHE E PANTALONI – “BOTTINO DA 120MILA EURO, PEZZI UNICI, I LADRI ERANO ESPERTI”

Alessia Marani per “il Messaggero”

Colpo grosso a due passi da via Veneto nella boutique di Jamal Taslaq, lo stilista palestinese, ma romano d' adozione, che ha vestito, tra le altre, la regina Rania di Giordania, Sharon Stone e Ornella Muti.

Ignoti sono riusciti a forzare la serratura della porta vetrata e blindata del suo negozio in via Ludovisi 36 nella notte tra lunedì e martedì portando via una quarantina di abiti d' alta moda, pezzi unici che hanno sfilato sulle passerelle di Parigi, oltre a una sessantina tra camice, giacche e pantaloni, alcuni di seta, che erano riposti nel retro della boutique.

La banda è andata a colpo sicuro, sapeva dove e come agire.

Un raid da veri professionisti, portato a termine senza ostacoli, per un valore quantificato in circa 120mila euro, come ha potuto verificare lo stesso Taslaq, ancora visibilmente scosso per l' accaduto.

IL RACCONTO «Chi ha agito, non ha lasciato alcuna traccia, i ladri devono avere studiato l' irruzione per chissà quanto tempo - racconta dal suo atelier che è al primo piano dell' edificio - Non avevo un sistema di allarme, ma francamente, non pensavo di averne bisogno o che la mia attività fosse a rischio dal momento che si trova in una zona centrale, con alberghi a cinque stelle e di passaggio della Capitale».

LE POTATURE A facilitare e a coprire l' azione e la fuga dei ladri anche gli alberi mai potati sulla strada che hanno nascosto alla vista delle telecamere e dei passanti i malviventi all' opera.

«Una battaglia persa - continua Jamal - noi commercianti e albergatori in passato ci siamo autotassati più volte per potare le piante, ma i rami invadono di nuovo marciapiedi e l' ingresso dei negozi, rendono il passaggio buio e poco visibile. I ladri sono stati favoriti anche da questo».

Durante il week-end, forse la stessa banda, aveva tentato un altro colpo alla rivendita di Rolex in via Veneto, non riuscendo però nell' intento. I proprietari alzando la saracinesca lunedì mattina hanno trovato alcuni strani segni come di un tentativo di effrazione che li hanno insospettiti. Per questo i filmati delle videocamere della zona e della gioielleria ora sono al vaglio degli investigatori.

LE INDAGINI Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia, il furto alla boutique di Taslaq sarebbe avvenuto tra l' una e le cinque del mattino. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti della Scientifica a caccia di reperti ed elementi utili alle indagini. Nulla è lasciato al caso.

L' ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un raid su commissione. Probabilmente i vestiti sono diretti sul mercato estero, forse dell' Est o nei paesi arabi. Jamal Taslaq ha studiato a Roma, diciotto anni fa il suo debutto nell' alta moda. Mostra una foto scattata con Patty Pravo, una delle sue affezionate clienti, ma non si dà pace per quanto successo.

«Molti degli abiti che mi sono stati portati via hanno una taglia da modelle, sono piccolissimi e difficilmente riadattabili - spiega - e comunque tutti sono stati fotografati e catalogati.

Non riesco a capire come potranno rivenderli, sono facilmente individuabili e rintracciabili».

