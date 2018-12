QUI MAGALLI CI COVA – LA FIGLIA INFLUENCER DEL CONDUTTORE PRIMA PUBBLICA SUI SOCIAL LE FOTO DALL’OSPEDALE, CHIEDENDO AI FOLLOWER DI PREGARE PER LEI E PARLANDO DI UNA “DIAGNOSI ANCORA INCERTA”, POI SE LA PRENDE CON LA STAMPA LANCIANDO L’HASHTAG ‘GIORNALISTA TERRORISTA’ – TORNATA A CASA ANNUNCIA: “NON STO A MORÌ. FATE CLIC SULLA SALUTE DELLE PERSONE…”

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

michela magalli 7

"Ringrazio tutti per i pensieri e i messaggi dolci...ma sto solo facendo degli esami", Michela Magalli, figlia del conduttore televisivo Giancarlo Magalli e di Valeria Donati, è tornata sui social per fare delle precisazioni sul suo stato di salute.

"La notizia di me in ospedale è stata esponenzialmente ingigantita dai media", dice la 24enne, che ieri aveva mostrato uno suo scatto con la mascherina da un letto dell'ospedale Gemelli di Roma: "Non sto a morì" scherza sulle storie.

michela magalli 3

"Voler fare clic sulla salute delle persone non è giusto, soprattutto perché non ho rilasciato alcuna dichiarazione e non sono stata contattata personalmente da nessuno degli autori degli articoli... ", aggiunge Michela, che se la prende un po' con i "giornalisti terroristi", come li definisce con un hashtag proprio sulle sue storie, dove specifica anche che non ci sono ancora i risultati degli esami: "Adesso sono sul divano con le mie amiche. Non beviamo dallo stesso bicchiere e passa la paura. Don't panic", conclude.

michela magalli 5 michela magalli 2 michela magalli 19 michela magalli 6

michela magalli 1 michela magalli 18 michela magalli 1 4 michela magalli 10 michela magalli 11 michela magalli 12 michela magalli 1 1 michela magalli 1 2 michela magalli 1 3 michela magalli 14 michela magalli 13 michela magalli 20 michela magalli 15 michela magalli 16 michela magalli 17 michela magalli 21 michela magalli 22 michela magalli 23 michela magalli 24 michela magalli 25 michela magalli 26 michela magalli 27 michela magalli 29 michela magalli 28 michela magalli 4

michela magalli 8