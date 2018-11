"DA 14 ANNI C'E' UN UOMO CHE MI MASSACRA VERBALMENTE" - NATHALIE CALDONAZZO RACCONTA IL SUO CALVARIO A RADIO2: "NON SI E' RISPARMIATO NEMMENO NELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. DOVREBBERO ESSERCI PENE PIU' SEVERE…”

Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

Nathalie Caldonazzo è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

nathalie caldonazzo

Nathalie Caldonazzo ha qualche giorno fa ha scritto su Instagram 'Da 14 c'è un uomo che mi massacra verbalmente, anzi ometto. E anche ieri non ha risparmiato i suoi insulti. Vergogna': "Non ne voglio parlare, è stato lo sfogo di un giorno, ma non voglio parlarne, altrimenti si vanno a toccare delle sfere che non mi va di dire. Certo che anche il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, non si era risparmiato. Se c'è ipocrisia a proposito delle giornate mondiali?

nathalie caldonazzo

Certo, dovrebbero esserci pene più severe, più rapide, le donne dovrebbero essere ascoltate di più. Molte donne hanno denunciato di essere maltrattate però finché non si vedono segni effettivi di violenza non si muove nessuno. Solo che poi magari è tardi. Se il #metoo ha cambiato qualcosa? Non lo so sinceramente.

Mi cogliete impreparata. Se è vero che troppe volte le donne sono le prime nemiche delle donne? Per quanto mi riguarda no. Io ho sempre un bel rapporto con le donne. Anche se ovviamente l'invidia e i tradimenti ci sono. Non bisogna sentirsi unite solo il 25 novembre, bisogna aiutarsi di più, avere il coraggio di chiedere aiuto, denunciare le cose. Forse tra uomini c'è più complicità".

nathalie caldonazzo christian de sica nathalie caldonazzo