"CARLO E CAMILLA IN SEGHERIA" - CRACCO OGGI SPOSO. LA MOGLIE, ROSA FANTI, L'HA CONQUISTATA CON UN PICCIONE CON PATATE E CASTAGNE - CELEBRA BEPPE SALA, CERIMONIA BLINDATISSIMA – I DUE HANNO GIA’ DUE FIGLI – E STASERA MEGAFESTA NEL LOCALE DEL CUOCO A MILANO

Alessandra Dal Monte per il Corriere della Sera

Cracco e la moglie Rosa Fanti

Il biglietto di invito per gli amici diceva «Festa con sorpresa per la chiusura del ristorante di via Hugo». E invece la ragione del party per 200 persone che si terrà stasera da «Carlo e Camilla in segheria», il bistrot milanese di Cracco, è un' altra: il matrimonio dello chef vicentino, 52 anni, con la compagna Rosa Fanti, 35, romagnola di Santarcangelo, dopo dieci anni di relazione (e due figli, Pietro, 5, e Cesare, 3).

Carlo Cracco 2

La coppia convolerà stamattina con rito civile - lo chef è già stato sposato e ha due figlie dalla prima moglie, Sveva, 15, e Irene, 11 - a Palazzo Reale, a Milano, officiante il sindaco Beppe Sala. L' effetto wow con gli amici non è riuscito perché la notizia è sfuggita di mano e subito dopo le pubblicazioni sul sito del Comune, lo scorso dicembre, la voce è rimbalzata ovunque. Anche le rispettive famiglie l' hanno saputo dai giornali, con il dispiacere degli interessati... come dire, inconvenienti della fama.

089 carlo cracco;lapo elkann;remo ruffini;beppe sala nin 5132

In ogni caso, il grande giorno è oggi e la cerimonia sarà blindatissima: lista degli invitati all' ingresso e servizio di sicurezza personale, poi un pranzo privato con i parenti stretti e, la sera, i festeggiamenti (buffet in piedi) con amici e vip. Il cibo sarà quello del bistrot, nessun altro chef in cucina, se mai i colleghi saranno presenti tra gli invitati. La Fanti e Cracco si sono conosciuti a un evento, a Milano, nel 2008 e a quanto raccontano le cronache rosa si è trattato di amore a prima vista, almeno per lui.

CRACCO MODELLE

Che l' ha corteggiata a lungo, dissipando gli iniziali dubbi di lei per i 17 anni di differenza e la presenza di una famiglia già formata. Rosa all' epoca faceva la pierre, lui era uno chef affermato e stellato. La scintilla? Una cena preparata da lui a casa di lei: piccione con patate e castagne. Rosa è capitolata.

carlo cracco e rosa fanti

In questi dieci anni tutto è cresciuto: la solidità della loro storia, la fama di lui, tra tv e ristoranti (il nuovo «Cracco» aprirà a febbraio in Galleria, una sfida anche per smentire la perdita della seconda stella a novembre). Del matrimonio hanno semplicemente parlato insieme, pare non ci sia nemmeno stata una proposta vera e propria, tanto quello che rappresentano l' uno per l' altro Rosa e Carlo lo sanno già molto bene.

Comunque sarà bello sposarsi con i due bimbi grandicelli a gioire con loro. L' abito? Bianco sì, ma non da sposa, pare, e non convenzionale. Come del resto l' addio al nubilato, festeggiato al Garage Italia, il locale aperto con Lapo Elkann. Presenti le amiche e il futuro marito .