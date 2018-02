"CERCHIAMO VERGINI" - VIAGGIO IN RUSSIA DENTRO LO SQUALLIDO MONDO DEL MERCATO DELLA "PRIMA NOTTE" DOVE MIGLIAIA DI RAGAZZE, ANCHE MINORENNI, SPESSO DISPERATE, VENDONO LA PROPRIA ILLIBATEZZA ATTRATTE DALLE GENEROSE OFFERTE DI RICCHI UOMINI D’AFFARI

DAGONEWS

ragazze vergini online

Migliaia di giovani ragazze russe stanno vendendo la loro verginità online, dove trovano moltissimi ricchi uomini d’affari disposti a comprarla per una notte di passione.

Sono diverse agenzie specializzate che reclutano e mettono a disposizione le ragazze facendole entrare in contatto con questi uomini facoltosi, prendendosi una fetta delle tariffe che possono andare dalle poche centinaia a decine di migliaia di euro.

In altri casi invece sono le ragazze stesse a pubblicare i loro annunci online, vendendo la loro “prima notte fuori casa” sui forum e i siti d’appuntamenti puntando agli uomini “adulti e facoltosi.”

Alcuni social russi, con nomi come “Bad Girl’s Club” e “Desperate Virgin’s Club” tentano di attrarre le giovani per farle incontrare quello che cercano gli uomini pervertiti, offrendo prezzi stellari.

ragazze vergini online 2

Un post su 'Bad Girl's Club' dice: “Cerchiamo ragazze vergini sotto i 19… Belle, intelligenti e seducenti, provenienti da qualunque città russa. Paghiamo per biglietti andata/ritorno da Mosca. Possibilmente come in foto (mostrando una ragazza nuda in mutande sdraiata in posa provocante sopra un letto.”

Una 19enne moscovita, che si fa chiamare Milana Mercer, ha messo online il tipico annuncio: “Vendo la mia verginità, perfavore solo messaggi privati. Sono di Mosca.”

Un altro annuncio scioccante proviene invece da una ragazza di appena 17 anni che ha messo all’asta la sua prima esperienza sessuale.

In un altro post invece si legge: “Marina ha venduto la sua verginità per 1.5milioni di rubli (circa 21.500 euro) e si è comprata un grande appartamento.”

ragazze vergini online 3

Ma per alcune donne, questo passaggio drastico viene spesso dettato da circostanze disperate.

Una ventenne chiamata Anastasia, della città industriale di Magnitogorsk, ha raccontato di aver messo all’asta la sua verginità per aiutare a pagare le cure per il cancro di sua madre.

Le ragazze che mettono online le offerte devono procurarsi un certificato medico che dimostri la loro illibatezza.

ragazze vergini online 4

Le generose offerte dei clienti sembrano attrarre molte ragazze in questo mercato squallido; in un caso recente è stata arrestata addirittura una madre per aver tentato di vendere la “prima notte” di sua figlia a un uomo d’affari per 20.000 euro.

In una video confessione la madre ha dichiarato: “Siamo venute a Mosca per conoscere un uomo ricco e ottenere degli aiuti finanziari in cambio dei servizi sessuali di mia figlia.”

la madre che ha messo online la verginita di sua figlia ragazze vergini online 5

