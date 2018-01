"DITE FROMAGE!" DOPO UNA GIORNATA DI INCONTRI A LONDRA THERESA MAY SI FA UN SELFIE COL PRESIDENTE FRANCESE - CHE RICORDA MOLTO QUELLO DEGLI OSCAR DEL 2014 - E LANCIA UN TWEET ESALTATO CHE SIGLEREBBE LA "STRETTA" COOPERAZIONE TRA I DUE PAESI NEL POST-BREXIT. CERTO CHE MACRON CI SA FARE CON LE NONNE

DAGONEWS

theresa may e macron

Il primo ministro inglese ha inviato un tweet esaltato in cui celebrava un “accordo caloroso” con il presidente della Repubblica francese.

La foto è stata scattata sul palco del Victoria and Albert Museum la notte scorsa a seguito del discorso conclusivo di entrambi i rappresentanti, dopo che si sono promessi una stretta collaborazione nel post-Brexit.

selfie may macron

Alcune persone tra il pubblico, di cui facevano parte dei giovani membri del Consiglio Anglofrancese – sono state fatte salire sul palco per fare il seflie, che a molti ha ricordato quello scattato dall’attore Bradley Cooper agli Academy Awards nel 2014.

Quella foto, postata sul profilo della presentatrice Ellen DeGeneres, fu ritwittata quasi 3,5 di volte – facendone la seconda più condivisa di sempre sui social media.

Per ora sembra improbabile che la missiva della May raggiunga le stesse quote di popolarità – dopo due ore che era online la foto ha ricevuto appena 250 retweet – ma di sicuro ha rappresentato un buon tentativo per appianare alcune divergenze tra i due paesi.

theresa may e macron 2

La primo ministro ha scritto nella didascalia: “L’altra sera al V&A io e Emmanuel Macron siamo stati fieri di poter celebrare gli straordinari valori delle persone talentuose che collegano i nostri paesi. A più di un secolo dall’entente cordiale abbiamo voluto festeggiare il nostro 'entente caloroso'.”

oscars selfie bradley cooper 2014

theresa may e macron 3 theresa may e macron 5 theresa may e macron 6 theresa may e macron 4