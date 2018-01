"DONNE CALDE E MATURE" – TRAGEDIA IN ALABAMA DOVE UNA COUGAR SPOSATA DI 42 ANNI È STATA RITROVATA MORTA CON UNA FERITA ALLA TESTA, FACENDO COSÌ VENIRE ALLA LUCE LA SUA DOPPIA VITA: CASALINGA MODELLO DI GIORNO E IMPRENDITRICE DEL SESSO DI NOTTE, QUANDO GESTIVA UN SITO DI APPUNTAMENTI PER MILF

DAGONEWS

la mamma cougar

Dawn Martin West, di 42 anni, che online usava lo pseudonimo Kitty Kat, è stata trovata morta di fronte alla sua abitazionr con una ferita alla testa.

Il misterioso omicidio della casalinga dei sobborghi ha fatto venire alla luce la doppia vita della donna, una “cougar” assatanatya che gestiva un sito di incontri per adulti chiamato

Madre di una figlia, Martin West p stata trovata morta mentre indossava solo un reggiseno sportivo fuori dalla sua a casa a Calera, in Alabama, sabato mattina scorso.

È stato un vicino scioccato a scoprire il corpo, che era steso faccia a terra, mentre il suo cellulare si trovava a qualche passo di distanza.

È stata rinvenuta pure una bottiglia verde di alcool sopra un telefono che sembra essere stata utilizzata per cancellare alcune tracce.

la mamma cougar 3

Non è stato ancora trovato nessun colpevole e la polizia non ha ancora rilasciato informazioni sull’omicidio e non si sa ancora se il marito 44enne e la figlia di 12 fossero all’interno dell’abitazione quando è morta.

Utilizzando il nome Kitty Kat, la West andava online induicendo gli utenti dei social a visitare la sua pagina privata sulla quale richiedeva un abbonamento di 15$ mensili per sbirciare le sue foto e i suoi video privati.

I suo account di Instagram, col profilo privato, contava più di 50.000 follower e era collegato al sito di pagamento che prometteva “divertimenti proibiti con calde donne mature.”

la mamma cougar 2

Su Facebook invece la West appariva come una moglie a tempo pieno e madre vigile. A parte qualche selfie, la sua pagina mostrava le foto del matrimonio e alcuni ritratti con la figlia. Dei reporter attenti però hanno fatto caso che aceva anche parte si era iscritta alla pagina “The Cougar Club.”

La pagine dichiara che non è un sito per incontri ma serve invece a “celebrare e ammirare la bellezza delle donne mature – siano esse single o sposate.”

la mamma cougar 4 la mamma cougar 6 la mamma cougar 5 la mamma cougar 8 la mamma cougar 7 la mamma cougar 10 la mamma cougar 9 la mamma cougar 12 la mamma cougar 11 dawn marti west la mamma cougar 14 la mamma cougar 13