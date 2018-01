"LA GENTE CI INFAMA MA MIA FIGLIA E’ MORTA PER UN ARRESTO CARDIACO "– PARLA LA MAMMA DI PAOLA MANCHISI: “NON C’E’ MAI STATO NESSUN MALTRATTAMENTO. PAOLA MANGIAVA REGOLARMENTE E NON VOLEVA USCIRE PERCHE’ NON AVEVA NULLA DA FARE'' – VIDEO

PAOLA MANCHISI E LA MAMMA

Pomeriggio 5 ha voluto indagare sul caso Paola Manchisi, la 31enne morta di stenti a Polignano a Mare in mezzo a immondizia e escrementi di topi. Il programma condotto da Barbara D'Urso ha deciso di mandare un inviato sul luogo per chiedere al comune e ai residenti se sapessero delle condizioni della donna e capire se la tragedia poteva essere evitata.

«Mia figlia non voleva uscire perché non aveva nulla da fare ,Paola mangiava e mangiava regolarmente», così ha spiegato la mamma della donna che aggiunge: «La gente ci infama, ma mia figlia è morta per un arresto cardiaco. Non c’è mai stato nessun maltrattamento, io amo i miei figli perché li ho messi al mondo e ora me n’è rimasto solo uno».

paola manchisi

La donna è indiziata, insieme al marito, per abbandono di incapace. In questi giorni le autorità stanno portando avanti delle indagini proprio per capire di chi possa essere stata la responsabilità del decesso.