"HANNO TENTATO DI INCENDIARE LA MIA CASA DI OSTIA. IL CANE MI HA SALVATO" - MOMENTI DI TERRORE PER L'INVIATO DI 'REPORT', FEDERICO RUFFO, AUTORE DELL’INCHIESTA SUI PRESUNTI RAPPORTI TRA JUVE, ULTRAS, ‘NDRANGHETA: QUALCUNO HA COSPARSO DI BENZINA IL PIANERETTOLO E DISEGNATO UNA CROCE CON VERNICE ROSSA SULLA PARETE - "PASSO POCHISSIMO TEMPO IN QUELLA CASA, NON HO IDEA DI COME ABBIANO FATTO A SAPERE CHE STAVO TORNANDO” – VIDEO

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Federico Ruffo, il giornalista Rai al momento impegnato nella conduzione su RaiTre di Il Posto Giusto, vittima di un'intimidazione. Stanotte, attorno alle 4.30 del mattino, qualcuno ha disegnato una croce con della vernice rossa sulla parete e cosparso di benzina il pianerottolo della villetta in cui vive Ruffo.
 
Quello che poteva essere un attentato alla vita del giornalista è stato sventato dall'abbaiare di un cane che ha messo in fuga gli autori del gesto.
 
Ruffo, che vive al primo piano di una villetta tra Ostia Antica e Acilia, si è detto decisamente sorpreso dall'atto intimidatorio: «Passo pochissimo tempo in quella casa, non ho idea di come abbiano fatto a sapere che stavo tornando». Federico Ruffo è anche autore dell'inchiesta sui presunti rapporti tra dirigenti della Juventus, ultrà e 'ndrangheta realizzata per Report nelle scorse settimane. La redazione del programma di approfondimento di Rai 3 guidata da Sigfrido Ranucci aveva già denunciato sui social di aver ricevuto minacce e intimidazioni a proposito dell'inchiesta andata in onda lo scorso 22 ottobre.

 

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