"HANNO TENTATO DI INCENDIARE LA MIA CASA DI OSTIA. IL CANE MI HA SALVATO" - MOMENTI DI TERRORE PER L'INVIATO DI 'REPORT', FEDERICO RUFFO, AUTORE DELL’INCHIESTA SUI PRESUNTI RAPPORTI TRA JUVE, ULTRAS, ‘NDRANGHETA: QUALCUNO HA COSPARSO DI BENZINA IL PIANERETTOLO E DISEGNATO UNA CROCE CON VERNICE ROSSA SULLA PARETE - "PASSO POCHISSIMO TEMPO IN QUELLA CASA, NON HO IDEA DI COME ABBIANO FATTO A SAPERE CHE STAVO TORNANDO” – VIDEO-
I CONTI DELLA SERVA SULLO SCONTRO DEL GOVERNO CON L’UE: CI COSTERÀ 60 MILIARDI L’ANNO - SI VA VERSO L’APERTURA DELLA PROCEDURA PER DEBITO ECCESSIVO CONTRO L’ITALIA E DIFFICILMENTE LA SITUAZIONE SI RISOLVERÀ ENTRO 5 ANNI (MA CI SONO LE ELEZIONI EUROPEE DI MEZZO) - L’IPOTESI DI SANZIONI FINO ALLO 0,5% DEL PIL - ECCO COSA PUO’ SUCCEDERE
NON TI AMOS PIÙ - GENISH FURIOSO CONTRO IL FONDO ELLIOTT CHE LO HA DISARCIONATO DA TIM: ''NON SAPRANNO COME GESTIRE LA SOCIETÀ, SONO NAIF. HANNO FATTO UN PUTSCH SOVIETICO MENTRE ERO IN COREA''. MA QUELLI VOLEVANO RISULTATI E INVECE VEDEVANO SOLO IL TITOLO CALARE - ''VIVENDI CHE FARÀ? NON POTRÀ ACCETTARE UN BOARD CHE NON LA TUTELI''
LA MALEDIZIONE DEI QUEENSBERRY COLPISCE ANCORA – UN AVO DELLA “GENIA FOLLE E MALVAGIA” CONDUSSE ALLA ROVINA OSCAR WILDE: E ORA L' ULTIMA RAMPOLLA DELLA DINASTIA È MORTA PER UN’OVERDOSE DI EROINA AL TERMINE DI 2 GIORNI DI FESTINI - IN MEZZO, SUICIDI, SQUILIBRATI E “L’IDIOTA CANNIBALE” CHE AGGUANTO’ UN CUOCO NEL PALAZZO REALE SCOZZESE E SE LO CUCINO’ ALLO SPIEDO
CHE FINE HA FATTO SVEN GORAN ERIKSSON? L’EX TECNICO DELLA LAZIO CAMPIONE D’ITALIA RIPARTE DALLA PANCHINA DELLE FILIPPINE E VINCE AL DEBUTTO CONTRO SINGAPORE - L’ARRIVO DI ‘SVENGO’ A MANILA SI E' CONSUMATO NEL PIU’ TOTALE ANONIMATO, SENZA TELECAMERE, NE' GIORNALISTI, NE' TIFOSI - “NESSUNO MI HA RICONOSCIUTO, E’ DAVVERO BELLO” - VIDEO
VIRNA LISI, CHE CAFONAL! - A ILENIA PASTORELLI E CLAUDIA GERINI IL PREMIO DEDICATO ALLA DIVA ITALIANA AMATA ANCHE DA HOLLYWOOD – DA VERDONE A DEL NOCE, ECCO CHI C’ERA ALLA SERATA ALL’AUDITORIUM – RON: "VIRNA LISI ERA LA DONNA PIU’ BELLA DEL MONDO" – GHINI: "DA RAGAZZINO ERO INNAMORATO DI LEI E…" - VIDEO
GIOIELLI FERROVIARI – PER MOLTI SONO SOLTANTO UN PUNTO DI PARTENZA O DI ARRIVO, MA ALCUNE STAZIONI SONO DELLE MERAVIGLIE ARCHITETTONICHE CHE MERITANO MOLTO DI PIÙ DI UN SEMPLICE SGUARDO DISTRATTO – ECCO LE DIECI PIÙ BELLE D’EUROPA: UNA È ANCHE IN ITALIA…
GUARDATE IL TELEFONINO QUANDO SIETE A LETTO? FATE MOLTA ATTENZIONE. L’USO DELLO SMARTPHONE PRIMA DI ANDARE A DORMIRE NON SOLO PEGGIORA IL VOSTRO SONNO E PROVOCA DANNI ALLA RETINA, MA HA EFFETTI NEGATIVI ANCHE SULLA PELLE – LA LUCE BLU CREA DANNI AL VOLTO, ACCRESCENDO LE RUGHE, LE OCCHIAIE E…