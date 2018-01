ECCO COS'È, COME FUNZIONA E COME RICHIEDERE LA SEDAZIONE PROFONDA, CHE NON È EUTANASIA MA PERMETTE DI TRASCORRERE DIGNITOSAMENTE E SENZA SOFFRIRE GLI ULTIMI GIORNI DI VITA. È LEGALE, ED È IL METODO SCELTO DA MARINA RIPA DI MEANA, CHE COME ULTIMA VOLONTÀ HA CHIESTO DI DIFFONDERE QUESTO METODO PER 'ADDORMENTARSI' IN MANIERA DOLCE