"JEWELZ" LA MODELLA XXXL PIÙ SEGUITA SU INSTAGRAM CON 100.000 FOLLOWER - LA RAGAZZONA HA ELIMINATO LA BILANCIA DALLA SUA VITA PER NON CONFORMARSI AGLI STANDARD DI BELLEZZA DELLE MODELLE - "STO BENE NEL MIO CORPO E CONDUCO UNO STILE DI VITA SANO, DOPO ESSERE STATA BULLIZZATA E LASCIATA PERCHÉ 'POCO SANA'. ORA AIUTO GLI ALTRI A SENTIRSI BENE CON SE STESSI"

DAGONEWS

jewelz modella xl

Julianna Mazzei, in arte ‘Jewelz’ non ha problemi a posare con pochi veli indosso e parlare ai suoi migliaia di seguaci online dei problemi che ha avuto con la sua ‘grassezza’.

La 25enne di Toronto, che da anni si rifiuta di salire su una bilancia e di perdere peso per confromarsi agli standard di bellezza, dice di sentirsi sexy così come dovrebbe esserlo ogni persona sovrappeso.

Non è sempre stato così per la modella XL, che da ragazzina a scuola veniva bullizzata pesantemente dai comapagni e presa in giro a suon di cantilene e nomignoli. Una volta è stata perfino lasciata da un ragazzo che la giudicava “poco salutare.”

Adesso però ha 100.000 follower su Instagram, e ricorda: “Odiavo la scuola, spesso non ci andavo per quanto mi trattatavano male. Potrei scrivere un dizionario intero coi nomi che mi davano.”

jewelz modella xl 2

“Fino ai miei 23 anni ho odiato me stessa, ma cercando l’ispirazione online, e venendo gradualmente a patti con chi ero e con quello che avrei voluto fare, ho capito che stavo iniziando a accettare me stessa: ho trovato l’amor proprio.”

Anche la madre ricorda il cambiamento repentino della figlia, che improvvisamente smise di andare in giro coperta da strati di vestiti e ha iniziato a scoprire la pelle, sembrando felice della sua esistenza e ispirando a sua volta anche gli altri a sentirsi bene."

jewelz modella xl 3

Jewelz è la creatura nata da questo ritrovato senso di liberazione, che ogni giorno ispira migliaia di suoi fan online a sentirsi bene con il proprio corpo e a diffondere un messaggio di positività sia per quanto riguarda il fisico sia per quanto riguarda la propria autostima.

jewelz modella xl 4

“Ho iniziato a fare la modella per ispirare le altre persone, e adesso per me è diventata una carriera, anche se mi presenterei piuttosto come un’attivista del corpo."

Il suo account Instagram è questo.

