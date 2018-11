DA "LADY D" A KATE E MEGHAN: NELLA FAMIGLIA REALE C'E' SEMPRE SPAZIO PER I PETTEGOLEZZI - LA STAMPA BRITANNICA INFILA LA PENNA NELLA "FAIDA TRA COGNATE", KATE MIDDLETON E MEGHAN MARKLE, CHE AVREBBE COSTRETTO HARRY E LA SUA SPOSA A LASCIARE KENSINGTON PALACE - GRANDE MONTATURA O AMARA VERITÀ NON CONTA: L'IMPORTANTE E' RIPORTARE LA MONARCHIA INGLESE AL CENTRO DEL VILLAGGIO...

La rivalità tra Kate Middleton e Meghan Markle agli amanti del gossip è piaciuta subito, ancor prima che le due duchesse cominciassero a frequentarsi, per poi esplodere nei giorni scorsi con le ipotesi più disparate.

E il trasferimento dei duchi di Sussex a Frogmore Cottage ha alimentato ancor più i rumors, senza tener conto che gli appartamenti di Kensington non sono comunicanti e si può essere vicini di casa limitandosi a un rapporto superficiale, come accade anche nei migliori condomini nostrani, o che due donne possono avere e desiderare vite diverse senza necessariamente odiarsi.

Ora ci pensa Kate Middleton in persona a spegnere le polemiche parlando del prossimo nipotino in arrivo. È successo a Leicester, dopo una commemorazione per l’incidente che il 27 ottobre scorso ha ucciso il proprietario della locale squadra di calcio, Vichai Srivaddhanaprabha, e altre quattro persone.

Durante una visita all’università, ha risposto con entusiasmo alla domanda se fosse eccitata per l’arrivo del bambino: «Sì, assolutamente. È un momento così speciale per avere dei bambini piccoli, e ora anche un cugino per George, Charlotte e Louis. È davvero, davvero speciale!»

Si può dire ciò che si vuole davanti alle telecamere e odiarsi in privato, potrebbero obiettare i maligni, ma ci piace così tanto questa presunta lotta tra donne, minacciosa anche per la solidità di un rapporto bellissimo tra due fratelli come William ed Harry che del contare l’uno sull’altro, dell’esserci sempre, hanno fatto un vanto?

La verità, per ora, è che a Kensington Palace si stanno preparando per il Natale, e che i bambini sono molto eccitati. George e Charlotte, che chiamano William “Pops”, come ha rivelato la duchessa, «Si stanno entusiasmando», già pronti per cantare le canzoni a tema e per l’albero di Natale che presto arriverà a casa. E a chi le ha chiesto di Louis ha risposto: «Non posso credere che abbia già sette mesi, sta diventando un bambino grande».

Sul fronte «Meghan», invece, non resta che attendere i prossimi sviluppi. Di certo rivedremo i duchi di Cambridge e quelli di Sussex alla tradizionale messa di Natale a Sandringham House, poi potrebbero optare per scelte diverse. Kate e William trascorrono sempre le vacanze con i genitori di lei e i fratelli, Harry e Meghan chissà. Di certo non mancheranno nuove indiscrezioni.

