10 nov 2018 14:11

"MARONNA MIA, GUARDATE ‘STA CRISTIANA, NON E' POSSIBILE" – ORRORE A NAPOLI, UNA DONNA INTUBATA SOMMERSA DALLE FORMICHE ALL’OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO - I VERDI: DOPO LA NOSTRA DENUNCIA IL DIRETTORE SANITARIO HA CHIUSO LA STANZA DEL REPARTO DI MEDICINA PER LA BONIFICA E LA PULIZIA. LA DONNA NON POTENDO COMUNICARE SUBISCE PASSIVAMENTE LA CRUDELTÀ DI CHI HA PERMESSO TUTTO CIÒ….