4 gen 2018 14:00

"MORE IS MORE!" - I RICH KIDS OF LONDON SPAZZANO AL VENTO 100.000 DOLLARI COL TUBO DI SCAPPAMENTO DI UNA FERRARI (UN PASSATEMPO MOLTO IN AUGE) - QUESTI PARGOLETTI VIZIATI MOSTRANO SU INSTAGRAM OGNI GIORNO IL LORO IMPRESSIONANTE LIVELLO DI IDIOZIA