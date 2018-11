"NON PENSAVO CHE SI SVEGLIASSE" – L'INTERROGATORIO AL PERUVIANO CHE HA LASCIATO SOLA LA FIGLIA DI 6 ANNI PER ANDARE DALL'AMANTE: "ERO USCITO PER ASSENTARMI UN PAIO D'ORE, POI MI SONO TRATTENUTO UN PO' DI PIÙ" – LA PICCOLINA, CHE ERA USCITA PER STRADA, ORA È STATA...

Elena Panarella per “il Messaggero”

Ha lasciato la figlia di sei anni sola in casa di notte per andare dall' amante. È quanto hanno ricostruito i carabinieri di Montespaccato che hanno arrestato l' uomo, un peruviano di 28 anni, per abbandono di minori.

LA RICOSTRUZIONE

Da una prima ricostruzione, il sudamericano da qualche settimana era rimasto da solo ad accudire la bambina, mentre la compagna era tornata per un po' in Perù per far visita alla famiglia.

Sabato sera, poco dopo la mezzanotte, mentre la piccola dormiva, l'uomo ha deciso di uscire per andare da un' amica, senza pensare alle conseguenze.

E così è stato. La bimba, infatti, verso le 3.30 si è svegliata e non trovando il padre è riuscita ad aprire la porta dell' appartamento e a scendere in strada dove è stata notata da una passante e da alcuni automobilisti che hanno subito chiamato i carabinieri.

La piccolina piangeva per le vie di Primavalle «in cerca del papà», raccontano alcuni testimoni. «Ma come è possibile lasciare una bambina da sola in casa? E se l' avesse trovata qualche male intenzionato? E se avesse attraversato la strada?». Sul posto sono intervenuti gli uomini della stazione di Montespaccato: dopo aver verificato le sue condizioni e dopo averla rinfrancata e accudita con lei sono tornati a casa.

Una volta saliti su hanno trovato la porta spalancata e la casa sottosopra. E lì hanno scoperto che il padre non c'era. A quel punto l'hanno portata con loro in caserma e dopo una serie di accertamenti, sono risaliti alla nonna paterna che, dopo poco, è arrivata a prenderla.

LA PAURA

Verso le 5.30 il padre è stato rintracciato a casa dell' amica, in zona Casalotti, e arrestato per abbandono di minore. «L'ho lasciata che dormiva - ha detto l' uomo - non pensavo si svegliasse.

Ero uscito per assentarmi solo un paio d' ore, poi mi sono trattenuto un po' di più». Giustificazioni che non sono servite a nulla. Accompagnato in caserma è in attesa del processo per direttissima che si terrà questa mattina. Sotto choc ma illesa, la bimba è stata invece affidata alla nonna, in attesa che ritorni la mamma. Intanto tutta la vicenda sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte dei servizi sociali del Comune e del Tribunale dei Minorenni.