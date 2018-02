25 feb 2018 15:59

"I NOSTRI FAMILIARI SONO STATI VENDUTI PER 43 EURO” - I PARENTI DEI TRE NAPOLETANI SCOMPARSI IN MESSICO: “SONO STATI CONSEGNATI A UNA BANDA DI CRIMINALI, POCO PIÙ DI 14 EURO A PERSONA...SIAMO ARRABBIATISSIMI. LE AUTORITÀ ITALIANE SI MUOVANO PER TENTARE DI CAPIRE COSA SIA AVVENUTO. NOI SPERIAMO SIANO ANCORA VIVI"