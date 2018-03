DAGONEWS

Come da nome, “OnlyFans” è un social network dove i fan possono interagire direttamente con le loro celebrità preferite pagando un abbonamento mensile e a trainare il nuovo fenomeno è, come nella migliore tradizione di internet, il porno.

Il sito sta infatti assumendo la forma di una specie di patronato online per le pornostar e le lavoratrici del sesso, dove sono loro ad avere il comando.

Vale comunque la pena ricordare come il format del sito sia di carattere generale, dove fitness blogger, guru del benessere, e nutrizionisti condividono lo stesso spazio online con attrici e produttori hard.

I siti webcam per adulti, come Chaturbate o Cam4, sono sempre stati piuttosto popolari, ma hanno il limite di funzionare solo in modalità ‘live’ (ovvero in tempo reale) e negli ultimi due anni Onlyfans ha guadagnato sempre più popolarità proponendosi proprio come un'alternativa a questi siti. Pagando una sottoscrizione mensile infatti, gli utenti possono accedere a un lento, ma costante, afflusso di contenuti da parte delle loro pornostar preferite.

Il vantaggio principale di questo sito è l’interattività, dove i “creatori” di profili possono modificare le tariffe di sottoscrizione a piacimento e chattare privatamente online con gli abbonati.

Mettendo a disposizione i loro soldi e il loro tempo, le persone interessate possono così interagire più intimamente con le lavoratrici professioniste del sesso, scoprendone i lati personali e permettendogli di sfruttare a loro volta la piattaforma per avere maggiori entrate.

L’attrice australiana Jenna Love sostiene tuttavia di avere iniziato a usare il sito semplicemente perché la eccitava sapere che le persone si masturbavano davanti alle sue foto: “Mi piace il mondo del porno ma il mercato è piuttosto ristretto. Solo in un secondo momento ho pensato che la piattaforma poteva anche essere una fonte di guadagno.”

Offrendo diversi livelli di accesso alla sua privacy, Love offre ai suoi abbonati uno sguardo ravvicinato sulla sua vita sessuale: “Non potendomi permettere la produzione indipendente di film pornografici, prendo semplicemente il mio telefono e registro gli incontri con alcuni clienti oppure con mio marito. Dopodiché carico il video online e il gioco è fatto. Hanno sicuramente un aspetto più amatoriale, ma c’è mercato anche per quello.”

Effettivamente, OnlyFans è una versione moderna della cultura voyerusitica, facilitata dai social media: “Condividiamo continuamente quello che mangiamo, dove andiamo e lo stile di vita che conduciamo, il passo successivo di mostrare il modo in cui scopiamo non mi sembra poi così assurdo,” sostiene Jenna.

Molte altre modelle hanno già iniziato a sperimentare con l’idea del “sesso social,” e altri siti come MakeLoveNotPorn e Lustery ne sono un esempio.

Love condivide filmati non editati dal suo cellulare che vanno dai selfie alle foto del cane, per offrire ai suoi sottoscrittori un punto di vista privato sulla sua vita, accettando al contempo le richieste di immagini più esplicite.

In passato, le pornostar erano oggetto del desiderio per la loro apparente perfezione; oggi invece, l'elemento di attrazione principale è la loro umanità.

(Da Dazed Digital)

