"PISTAAA!!" - RIPRESE DA BRIVIDO MOSTRANO COM’È IL DECOLLO E L’ATTERRAGGIO IN UNO DEGLI AEROPORTI PIÙ PERICOLOSI DEL MONDO CHE SI TROVA IN NEPAL, SULLA CATENA DELL’HIMALAYA - LE INCREDIBILI IMMAGINI SONO STATE GIRATE DA ALCUNE TELECAMERE ATTACCATE ALLA FUSOLIERA. UNO DEI DUE AEREI SI È SCHIANTATO POCO DOPO IL DECOLLAGGIO (VIDEO)

Lukla si trova sulla catena dell’Himalaya, in Nepal e per via della sua pista d’atterraggio, viene menzionato spesso come l’aeroporto più pericoloso del mondo.

La sua reputazione è dovuta sia alle dimensioni, la pista è larga 20 metri e lunga appena 527 metri (Fiumicino in confronto è lunga 3.900m x 60m), sia per il livello d’altezza in cui si trova, a 580 metri da terra, rendendo la discesa improvvisa e la pista tra le più ripide al mondo.

Le immagini fanno venire i brividi, e mostrano la prospettiva mozzafiato di com’è atterrare e decollare da questo aeroporto attraverso due telecamere che sono state attaccate sulla parte esterna, dietro al carrello, di due velivoli Dornier 228, un biturboelica regionale ad ala alta che si vede spesso sorvolare le catene himalayane.

Dalle riprese si capisce perché il Lukla Airport abbia ricevuto il suo titolo onorifico.

Nella prima clip un aeroplanino si fa strada tra le nuvole fino a quando non si intravede in lontananza una pista minuscola.

Il piccolo velivolo si avvicina ad alta velocità alla pista, riuscendo a frenare giusto in tempo.

Nelì secondo video invece, un aeroplano simile esegue una manovra di decollo sollevandosi da terra in pochi secondi.

Le telecamere fissate sotto le fusoliere offrono uno spettacolo impressionante.

Ma nel secondo filmato è avvenuto qualcosa di inquietante. Stando a quanto riportato dalla linea aerea, l’aeroplano si sarebbe schiantato poco dopo aver spiccato il volo.

I piloti devono sottoporsi a un addestramento speciale per poter atterrare o decollare da quest’ aeroporto, che dagli anni’70 ha assistito a numerosi incidenti, che con quest’ultimo sono entrati nell'ordine delle decine.

L’incidente più grave ebbe luogo nell’ottobre del 2008, quando un aeroplano precipitò all’ultimo prendendo fuoco, uccidendo18 passeggeri e il personale di bordo.

