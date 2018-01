"IL PRIMO AUTOSCATTO DELLA MIA SECONDA VITA!" GESSICA NOTARO POSTA IL SELFIE-CHOC SCATTATO DOPO L'AGGUATO CON L’ACIDO DELL'EX: "ERO SPAVENTATISSIMO MA NONOSTANTE QUESTO I MEDICI SONO RIUSCITI A STRAPPARMI UN SORRISO"

Chiara Sarra per il Giornale

Il volto sfregiato dall'acido, ma il sorriso di chi è ancora vivo nonostante la violenta aggressione subìta. Così dodici mesi fa Gessica Notaro si fotografava dopo l'agguato tesole dall'ex fidanzato, Eddy Tavares.

La foto-choc è stata pubblicata su Instagram dalla stessa ex miss, che ha voluto ricordare l'episodio con il primo selfie della sua "seconda vita", come lei stessa la definisce. "Questo era il mio primo risveglio al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena", dice la Notaro su Instagram, "Ero spaventatissima, ma nonostante ciò sono riusciti a strapparmi un sorriso". Poi ringrazia familiari e amici e tutto lo staff medico che l'ha seguita e che "in quei due mesi è diventata la mia nuova famiglia e che tutt’oggi mi è di grande supporto".

Gessica "teme atti di emulazione negativa", dicono ora i suoi legali, gli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi, all'Agi, "È ancora molto turbata per tutto quello che le è successo e di cui porta ancora chiaramente i segni. Se il tempo non riesce a curare le ferite esteriori è difficile che si possano lenire anche quelle interiori. A volte è un po' più serena anche grazie al fatto che sta riprendendo l'attività lavorativa come artista".

