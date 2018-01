"RICONOSCEREI SUBITO IL SUO CAZZO" - LA PORNOSTAR STORMY DANIELS RIVELA I DETTAGLI DELLA SUA RELAZIONE CON DONALD TRUMP DOPO LA FUGA DI NOTIZIE SUL LORO PRESUNTO RAPPORTO NEL 2006: “MI HA SCULACCIATA CON UN NUMERO DELLA RIVISTA FORBES" (IN CUI ERA APPARSO LO STESSO ANNO IN COPERTINA CON LA MOGLIE E I DUE FIGLI)

Donald Trump è stato accusato di aver avuto una relazione extraconiugale nel 2006 con l’attrice hard Stormy Daniels, al secolo Stephanie Clifford.

È stato anche accusato di averla pagata 130.000 dollari per tacere sulla loro relazione

durante le elezioni, di cui la Daniels ha rivelato i dettagli in un’intervista la settimana scorsa al magazine In Touch Weekly.

Un’altra rivista liberal, Mother Jones, è invece riuscita a ottenere delle e-mail scambiate nel 2009 tra i consulenti politici di Trump quando lei voleva candidarsi al Senato, in cui svelava alcuni dettagli del loro rapporto.

Nelle e-mail c’e scritto che Trump l’avrebbe “sculacciata con un numero della rivista Forbes” in cui curiosamente Trump era apparso lo stesso anno in copertina insieme alla moglie e ai due figli.

La Clifford ha poi proseguito dicendo che saprebbe riconoscere i genitali di Trump: “Potrei descriverla perfettamente se mai dovessi farlo.”

I due si sarebbero incontrati nella suite dell’Harrah’s Casino hotel sul lago Tahoe dopo un evento di beneficenza, l’avrebbe ospitata tra le lenzuola dopo averle fatto usare il bagno della sua camera d’albergo: “Mi ha invitato a sedermi sul letto. Il sesso non era nulla di speciale, non era come se mi volesse incatenare al letto, abbiamo usato una sola posizione. Mentre lo facevamo mi son detta: “speriamo che non paghi, anche se sarebbero un sacco di soldi!”

“Sembrava decisamente innamorato dopo il rapporto, diceva di volermi rivedere al più presto.”

Proseguendo nell’intervista la Clifford ricorda che deviò alcune domande sulla moglie, nonostante avesse a casa un bambino appena nato, e adesso che ne ha uno pure lei, si è detta sorpresa della naturalezza con cui avesse tradito la moglie: “Che testa di caz.. ho pensato.”

Tuttavia Trump continua a negare di avere avuto una relazione con la donna, ma nessuno ha mai smentito le voci riguardo al pagamento per farla tacere.

