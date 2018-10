"SEI ANCORA ARRABBIATA CON ME?", DOPO 50 ANNI ROLF CERCA NANCY, LA SUA ANTICA FIAMMA CON CUI EBBE UNA LOVE STORY IN RIVIERA: “IL TEMPO VOLA E SI DIMENTICA IN FRETTA. SPERO CHE…”

Estratto dell’articolo di EMILIO MARRESE per repubblica.it

Dopo mezzo secolo, Rolf dalla Germania scrive a Repubblica Bologna una lettera - non una mail, proprio quella cosa di carta col francobollo - per ritrovare la ragazza con cui ebbe una love story estiva in Riviera. Lei era la parrucchiera del campeggio a Marina di Ravenna.

"Era maggio o giugno del 1966 - scrive - al Camping Marina di Ravenna, eravamo così giovani e furono tre belle settimane. Una volta tornato a casa, ci scrivemmo per un po' di tempo. Ma la distanza era troppa, cosa avrebbe mai potuto essere di noi con mille chilometri di mezzo? Nell'estate del 1968 eri a Francoforte, mi cercavi, ma non potei raggiungerti: ero sposato da gennaio e mio figlio era nato in maggio. Spero che tu non sia più arrabbiata, avevo 22 anni, il tempo vola e si dimentica in fretta".

(…) Ti immagino come una bella mamma italiana serena e con un bel gruppo di bambini e nipoti. Se siamo fortunati e vuoi rispondere magari prova attraverso la Bild, edizione di Francoforte. E sennò ti auguro il meglio, tanta salute e felicità per il resto della tua vita. Cari saluti, Rolf".

Il messaggio in bottiglia è lanciato, nel mare del tempo. Chissà se Nancy è sulla riva.