FERMI TUTTI! IL KAMASUTRA NON PARLA DI SESSO – AVETE SEMPRE PENSATO CHE SIA (SOLO) UN LIBRO D’ISTRUZIONI DOVE APPRENDERE POSIZIONI SESSUALI ACROBATICHE? SBAGLIATO! – IN REALTÀ I CAPITOLI HOT SONO CONFINATI IN UNA SEZIONE MOLTO BREVE E NON HANNO NEMMENO LE IMMAGINI – ECCO LA VERITÀ SUL TESTO IN SANSCRITO DEL FILOSOFO VATSYAYANA (VIDEO)