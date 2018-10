NON È UNO SCIVOLO, È UN'ATTERRAGGIO DI EMERGENZA! I DIPENDENTI ALITALIA IN PENSIONE CON 7 ANNI DI ANTICIPO? IL GOVERNO PRONTO A INTRODURRE UNA DEROGA ALLA QUOTA 100, CHE GIÀ CONSENTIRÀ DI LASCIARE IL LAVORO A 62 ANNI INVECE DI 67: HOSTESS, STEWARD E PILOTI POTREBBERO MOLLARE A 60, UN MEGA-SCIVOLO DA PAGARE CON 3 EURO DI BALZELLO SU OGNI BIGLIETTO - TUTTO PER RIDURRE IL PERSONALE E RENDERE APPETIBILE LA COMPAGNIA PER AZIONISTI STRANIERI