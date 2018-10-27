"TUTTI GLI EBREI DEVONO MORIRE": UN UOMO SPARA IN UNA SINAGOGA A PITTSBURGH: ALMENO 8 MORTI, MOLTI FERITI, TRA CUI 3 POLIZIOTTI – IL KILLER E’ STATO ARRESTATO - VIDEO

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Da ansa.it

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Un uomo armato ha aperto il fuoco all'interno della sinagoga 'The Tree Life' di Pittsburgh e, stando alle prime indicazioni riferite dai media negli Usa, sono almeno otto i morti confermati. L'uomo armato avrebbe sparato anche contro gli agenti di polizia accorsi sul posto, tre agenti sono rimasti feriti. L'uomo è stato poi bloccato e arrestato. Il presidente Donald Trump sta seguendo gli eventi di Pittsburgh e ha twittato: ''Se siete nell'area di Squirrel Hill restate al riparo''. L'uomo che ha aperto il fuoco nella sinagoga di Pittsburgh avrebbe urlato entrando "tutti gli ebrei devono morire". Lo riportano i media americani.

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