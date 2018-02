"LA VERSIONE DI ROSE" - LA NEOFEMMINISTA ROSE MCGOWAN HA RIVELATO CHE ANCHE LEI SAREBBE STATA "STUPRATA" ALL’ETÀ DI 15 ANNI DA UN ATTORE MULTIPREMIATO AGLI OSCAR CHE - GUARDA UN PO' - AVREBBE LAVORATO ANCHE PER WEINSTEIN. L'ATTORE QUELLA SERA LE AVREBBE MOSTRATO DEI PORNO SOFT, CI AVREBBE FATTO SESSO E POI... (VIDEO!)

In un’intervista sulla sua ultima biografia ‘Brave’ col noto reporter scandalistico Ronan Farrow, Rose McGowan ha raccontato che quando aveva 15 anni fu stuprata da un “peso massimo” di Hollywood.

Durante il corso dell’intervista McGowan ha rivelato che l’uomo ha lavorato anche per Weinstein nel corso della sua carriera e che avrebbe anche vinto diversi Oscar. Dopo averla portata a casa sua, le avrebbe fatto vedere dei porno soft in cui l’attore recitava e poi avrebbe fatto sesso con l’attrice. Dopodiché l’avrebbe scaricata a un angolo in mezzo alla strada e non è stato se non fino a tempi recenti che Rose avrebbe realizzato di essere stata molestata in quell’occasione.

La McGowan ha anche annunciato il cancellamento di tutte le sue future apparenze pubbliche dopo uno violento scontro verbale con una contestatrice trans durante una presentazione del suo libro a New York.

