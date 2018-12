5 dic 2018 17:36

QUOTA 96 – WALCHIRIA BOLDRIN È UN’ARZILLA 96ENNE VENEZIANA CHE OGNI MATTINA CONTINUA AD ANDARE IN FABBRICA A CONFEZIONARE TACCHI – VIDEO: L’INTERVISTA A “MATTINO CINQUE”: “QUI MI SENTO A CASA, NON HO ASSOLUTAMENTE VOGLIA DI ANDARE IN PENSIONE. POI COSA FAREI TUTTO IL GIORNO? MI ANNOIO SE NON HO NULLA DA FARE. NON SONO CAPACE A STARE FERMA”