RACCONTAMI UNA "STORIES" - TUTTI SIAMO ABITUATI ORMAI A SBIRCIARE NEI PROFILI DEGLI ALTRI SU FACEBOOK, CON LA CONSAPEVOLEZZA CHE NON VERRANNO MAI A SAPERLO. MA C'È UNA NOVITÀ CHE RENDE LE NOSTRE (SEPPUR LECITE) ATTIVITÀ DI SPIONAGGIO, UN PO' MENO INVISIBILI: SONO LE "STORIES" DI FACEBOOK, DOVE, COME SU INSTAGRAM POSSIAMO CARICARE FOTO E VIDEO DELLA GIORNATA, E SAPERE SEMPRE CHI LE GUARDA

DAGONEWS

Facebook è una piattaforma ingegnosa con molte funzionalità, e tra quelle più popolari c’è sicuramente quella di spiare i profili altrui, causando anche spesso scenate di gelosia.

Ammettiamolo, quasi tutti ci siamo macchiati di questa colpa.

Dopotutto, guardare il profilo di qualcun altro è facile e scorrere tra le foto delle vacanze del 2006 di uno sconosciuto non rapresenta necessariamente chissà quale peccato.

Ma soprattutto, sappiamo di poterlo fare in tutta sicurezza, con la consapevolezza che, a meno che non premiamo accidentalmente il tasto like, nessuno si accorgerà mai del nostro passaggio.

O almeno, così abbiamo sempre creduto che fosse.

Non possiamo dire se improvvisamente anche Facebook adotterà la stessa funzionalità di Linkedin, rivelando agli utenti chi ha visitato il loro profilo personale, e da Menlo Park finora le voci hanno sempre confermato di non avere intenzione di implementare questa funzionalità, sapendo bene che dissuaderebbe un miliardo e 860 milioni di utenti dall'utilizzare il network sociale come vorrebbero loro.

Tuttavia, il sito ha di recente introdotto una novità, che significa che dovremo fare un po’ più d’attenzione.

Infatti sono state introdotte le “Storie” per tutti gli utenti che usano l’app.

Simile alla funzione di Instagram, le Facebook Stories sono collezioni giornaliere di foto e video generati dagli utenti che possono essere visualizzate due volte dagli altri e poi si autocancellano dopo 24 ore.

Come per Instagram, anche qua si può vedere quante persone hanno visto la nostra storia e soprattutto ‘chi’ ne ha guardato ogni segmento.

Perciò, mentre vi infilate surrettiziamente nel profilo di qualcun altro, dla prossima volta ricordatevi che non sarà più sicuro al 100% navigare anonimamente tutte le funzionalità del sito.

