SAN FRANCISCO DI PERDIZIONE – OLTRE 250MILA PERSONE SONO SCESE IN STRADA PER LA ‘FOLSOM STREET FAIR’, LA PIÙ GRANDE FESTA FETISH DEL MONDO – DONNE E UOMINI VESTITI IN PELLE, ESIBIZIONI DI BONDAGE, CATENE E MASCHERE HANNO INVASO LE STRADE DELLA CITTÀ – MA QUEST’ANNO IL PROBLEMA DEL CONSENSO NON È PASSATO IN SECONDO PIANO…