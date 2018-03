IL RE DEL GLITTER – UNO STILISTA AUSTRALIANO S'INVENTA OGNI ANNO DEI COSTUMI DI CARNEVALE INCREDIBILI PASSANDO CENTINAIA DI ORE PER DARE VITA ALLE SUE CREAZIONI 'BRILLANTINOSE' E SPENDENDOCI SOPRA MIGLIAIA DI DOLLARI. I RISULTATI PERÒ SONO DAVVERO 'ABBAGLIANTI'

DAGONEWS

lo stilista joshua heath

Lo stilista australiano Joshua Heath crea ogni anno dei costumi stupefacenti per il Martedì Grasso del carnevale di Sydney. Ciascuna delle sue creazioni richiede mesi di lavoro e sono interamente ricoperte di brillantini e cristalli.

Un suo costume del 2017 era composto addirittura da 55 metri di luci e aveva un valore di svariate migliaia di euro.

Joshua inoltre può passare fino a otto ore davanti allo specchio per preparare il trucco da accompagnare ai suoi vestiti.

“Ho disegnato costumi per gli ultimi vent’anni e sono stato un ballerino professionista per quindici, perciò i costumi sono sempre stati una parte fondamentale della mia vita.”

joshua heath in costume

“L’anno scorso ho impiegato circa quattro mesi per completare un costume, cil maggior tempo che ci ho impiegato finora, mentre il più veloce è stato la “Strega Verde” nel 2016, che ho assemblato e cucito nelle 48 ore precedenti alla parata.”

