23 ott 2018 18:41

IL RE È MORTO - ZURI, UNA LEONESSA DI 12 ANNI, HA AMMAZZATO IL SUO "COMPAGNO" DI 10 ANNI NYACK: IL LEONE È MORTO PER SOFFOCAMENTO ALLO ZOO DI INDIANAPOLIS - I DUE HANNO VISSUTO NELLO STESSO RECINTO PER 8 ANNI E NEL 2015 AVEVANO AVUTO INSIEME TRE CUCCIOLI – NON È CHIARO COSA ABBIA SCATENATO LA RABBIA DELLA LEONESSA, MA QUANDO LO STAFF È INTERVENUTO ERA TROPPO TARDI… - VIDEO