REGALINO AL VETRIOLO – SAMANTHA MARKLE LANCERA' UN LIBRO IN CONCOMITANZA CON LA NASCITA DEL ROYAL BABY. E RACCONTERÀ GLI ALTARINI DELLA FAMIGLIA MARKLE. GIÀ IL TITOLO ('LE OMBRE DELLA DUCHESSA') NON PROMETTE NULLA DI BUONO PER LA POVERA MEGHAN - “NON MI TERRÒ NULLA DENTRO” DICE SAMANTHA CHE SPERA DI FARE SOLDI SULLA PELLE DELLA SORELLASTRA…

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

meghan e harry 6

Povera Meghan Markle! Dopo lo staff in fuga (6 membri l'avrebbero già abbandonata in soli sei mesi), una bella bufera si sta per abbattere sulla moglie di Harry proprio in concomitanza con l'arrivo del Royal Baby.

La sorellastra della duchessa di Sussex è pronta a sfornare un libro al vetriolo su Meghan, che uscirà in libreria proprio tra aprile e maggio. “Non mi terrò nulla dentro” ha detto Samantha Markle.

“Le ombre della Duchessa”

Il titolo del volume in cui si raccontano tutti gli altarini della famiglia Markle parla già chiaro: “Le ombre della Duchessa”. Samantha ha promesso di raccontare com'è veramente la sorella senza risparmiare dettagli velenosi sulla faida famigliare.

samantha markle

La sorellastra di Meghan ha detto che le nozze reali sono state un momento difficile per i Markle, che ne sono usciti divisi. Samantha dice anche di essere stata esposta al cyberbullismo e di aver ricevuto minacce di morte, per le quali si è rivolta all'Fbi.

Non ha trascurato nulla per la sua vendetta nei confronti della moglie di Harry, tanto che farà uscire il libro proprio nei giorni in cui verrà alla luce il primogenito della coppia reale.

samantha e meghan markle

La fuga dello staff e il tiara-gate

Intanto a palazzo non si parla d'altro che del fuggi-fuggi dei membri dello staff di Meghan. A spiegare l'abbandono di tanti membri della segreteria personale dei duchi pare ci sia il carattere della coppia particolarmente difficile.

Meghan e Harry sarebbero caratterialmente portati a infrangere spesso il protocollo e spigolosi nella gestione dei loro impegni ufficiali. Si mormora di un battibecco anche per indossare una tiara al posto di un diadema, concluso dal principe Harry con un non replicabile: “Quel che Meghan vuole, ottiene”.

harry e meghan 1 samantha grant markle meghan markle e la madre doria ragland meghan e camilla meghan markle meghan markle al ballo del liceo meghan markle 1 meghan markle col suo primo nome rachel meghan markle e la madre doria ragland meghan markle con il padre thomas detto tom e il fratello tom junior meghan markle con il principe harry harry e meghan meghan markle 1 meghan markle 2 meghan markle 3 meghan markle 4 meghan markle 5 meghan markle 6 meghan harry 7 meghan markle meghan e harry meghan markle 3 meghan markle 2 meghan e la regina 1 harry e meghan 2

meghan markle - decalogo divieti casa windsor