LA TRAPPOLA SOVRANISTA – COMUNQUE VADA, LA MANOVRA SARÀ UN SUCCESSO. ECCO PERCHÉ SALVINI E DI MAIO HANNO GIÀ VINTO – IL FALLIMENTO DI MATTARELLA DI CUI I GIORNALI NON PARLANO. SONO GIÀ PARTITE LE GRANDI MANOVRE PER EVITARE CHE NEL 2022 IL QUIRINALE FINISCA IN MANO AI POPULISTI. SE ACCADESSE PER L'ESTABLISHMENT SAREBBE GAME OVER