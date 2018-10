LA RICONOSCETE? È STATA LA PROTAGONISTA CAZZUTA DI UNA SERIE TV FANTASY DI GRAN SUCCESSO – L’ATTRICE ORA È IMPEGNATA CON GREENPEACE IN DIFESA DELLE BALENE – PICCOLO INDIZIO: NON È LA MADRE DI KEVIN MCCALLISTER IN ''MAMMA HO PERSO L'AEREO''… (VIDEO)

Lucy lawless

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

"Ciao sono Lucy, attrice, attivista e neozelandese. In questo momento, sono a bordo del Rainbow Warrior, al largo della costa di Kaikoura - paese di avvistamento delle balene".

Con queste parole l'attrice Lucy Lawless, che i più ricordano per la sua interpretazione di "Xena - Principessa guerriera", serie tv americana fantasy mitologica e spin-off della serie Hercules, lancia un messaggio, attraverso Greenpeace, in difesa delle balene promuovendo una petizione contro nuove trivellazioni petrolifere.

"Sono qui per ribadire il divieto a nuovi permessi di esplorazione petrolifera offshore. Ma, mentre io sono così entusiasta di far parte di questo movimento per salvare il nostro clima, noi tutti siamo ancora nei guai.

Appena oltre il fossato, i nostri vicini australiani hanno bisogno del nostro aiuto. Il governo australiano sta aprendo le porte all'esplorazione petrolifera e alla perforazione - in alcune delle regioni più biodiverse di questo pianeta - the Great Australian Bight", continua la Lawless.

"The Great Australian Bight è un'area oceanica, sede di balene, delfini e molte specie rare che non si trovano da nessun'altra parte sulla Terra. E le balene che vivono qui a Kaikoura viaggiano regolarmente verso le acque australiane, il che significa che perforare la costa australiana mette a rischio anche la nostra preziosa fauna selvatica.

Proprio come il cambiamento climatico non riconosce i confini, nemmeno la natura. Per garantire il massimo livello di protezione per il clima e le nostre balene, dobbiamo aiutare i nostri vicini a far sì che il petrolio venga bandito da Bight". L'attrice invita quindi a firmare la petizione per proteggere "la magica biodiversità della nostra casa condivisa" e dire no all'inquinamento del mare.

