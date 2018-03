RICORDATE LA STORIA DI RUGGERO FREDDI, EX PORNO ATTORE GAY E DOCENTE ALLA FACOLTA’ DI INGEGNERIA A “LA SAPIENZA” A ROMA? - ORA SCRIVE A DAGOSPIA PER DENUNCIARE SABOTAGGI E OSTRACISMO ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’: “OSTACOLANO LE MIE INIZIATIVE PERCHE’ INFASTIDITI DAL MIO PASSATO. GLI STUDENTI MI SOSTENGONO MA NON MI SONO STATI AFFIDATI ALTRI INCARICHI…”

RUGGERO FREDDI

Caro Dago, sono chiamo Ruggero Freddi e sono un docente di matematica presso l'università La Sapienza di Roma (avete già scritto di me). In questo servizio uscito in Germania, https://rtlnext.rtl.de/cms/wenn-der-mathe-prof-mal-porno-star-war-wirbel-um-ruggero-freddi-an-uni-in-rom-4145062.html raccontano di come l’università presso la quale lavoro ostacoli tanto le mie iniziative personali all'interno dell'ateneo quanto la mia carriera come docente, questo perchè infastiditi del mio passato.

RUGGERO FREDDI

Parlano inoltre di come gli studenti mi sostengano e di come l’ufficio stampa, il rettore e il preside di ingegneria si siano rifiutati di rilasciare dichiarazioni in merito. Inoltre sottolineano che non mi sono stati conferiti altri incarichi di insegnamento da che la mia storia è divenuta oggetto di interesse mediatico, quindi almeno per il momento, non svolgo più attività didattica.

Tutto questo nonostante sono stato eletto rappresentante dei dottorandi e mi è stato chiesto di candidarmi anche come rappresentante di facoltà. Se l’università, intesa come studenti e professori, si è dimostrata un posto estremamente accogliente e inclusivo, l’università intesa come istituzione ha mostrato una faccia omofoba, retrograda e vigliacca che non conoscevo.

ruggero freddi sul sito de la sapienza

Sono ormai numerosi gli episodi occorsi - da che la mia storia è balzata alle cronache - in cui l’università ha ostacolato me e le mie iniziative. D'altronde ho avuto delle conversazioni molto aperte sul tema dell’omosessualità con i miei “superiori” i quali hanno dimostrato una totale chiusura. L’università è riuscita a tramutare un occasione per dimostrarsi un posto aperto e al passo con i tempi in una spiacevole vicenda di discriminazione.

ruggero freddi al gaypride

Di me si è parlato in tutto il mondo e avrei tanto voluto incarnare la faccia di un università moderna ma purtroppo delle persone ottuse e incompetenti che dirigono l’ateneo hanno deciso che era meglio rimanere abbarbicati sulla loro confortevole posizione bigotta piuttosto che supportare una persona con un passato colorato come il mio.

Ruggero Freddi

