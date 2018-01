26 gen 2018 16:37

IL RISTORANTE 'FAKE' CHE HA INGANNATO TRIP ADVISOR - UN COLLABORATORE DI VICE HA CARICATO UNA SERIE DI PIATTI FINTI SUL SITO CONVINCENDO I SUOI AMICI A SCRIVERE DELLE RECENSIONI ECCELLENTI E COERENTI TRA LORO: IL RISULTATO È CHE PER TRIP ADVISOR IL ''SHED AT DALWICH" ERA VALUTATO COME MIGLIOR RISTORANTE DI LONDRA, PECCATO NON ESISTESSE NEMMENO