RITORNO AGLI ANNI ’90! – LE SPICE GIRLS HANNO ANNUNCIATO LA REUNION E UN TOUR NEGLI STADI DELLA GRAN BRETAGNA - PERO' SENZA VICTORIA BECKHAM CHE HA CONDIVISO LA NOTIZIA SU INSTAGRAM: “ESSERE UNA SPICE È STATO IMPORTANTE. AUGURO LORO AMORE E DIVERTIMENTO” – AL MOMENTO SONO SEI LE DATE, MA POTREBBERO NON ESSERE LE UNICHE VISTO CHE SI PARLA DI UN TOUR MONDIALE… (IL VIDEO DELL’ANNUNCIO)

Da "www.rockol.it"

spice girls

Dopo la ridda di voci trapelate nel corso degli ultimi giorni, ha finalmente i crismi dell'ufficialità la reunion delle Spice Girls, la girl band che negli anni Novanta, sotto l'egida del girl power, conquistò la vetta delle classifiche di tutto il mondo occidentale: i dettagli dell'operazione - che coinvolgerà tutte le componenti originali della formazione, Melanie Chisholm, Melanie Brown, Emma Bunton e Geri Halliwell, esclusa Victoria Beckham - sono stati confermati nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 novembre.

Le Spice Girls intraprenderanno un tour negli stadi britannici nel corso della prossima estate: i biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dal prossimo sabato, 10 novembre.

spice girls 1

Le date per il momento confermate sono quelle di Manchester (il primo giugno), Coventry (il 3), Sunderland (il 6), Edimburgo (l'8), Bristol (il 10) e Londra (il 15): tutti gli spettacoli saranno aperti da Jess Glynne, cantante nota al grande pubblico per aver collaborato con i Clean Bandit alla registrazione del brano "Rather Be".

Per il momento non si hanno indicazioni su possibili estensioni dell'itinerario della tournée all'Europa continentale: la dizione "world tour" posta nella locandina postata dall'account Twitter ufficiale del gruppo lascia presagire altre date da aggiungere al calendario, delle quali - tuttavia - al momento non si ha notizia.

spice girls

Prima ancora che il ritorno in attività dell'ex girl band venisse confermata in via ufficiale ai media, Emma Bunton - nella tarda mattinata di oggi - aveva lanciato un ultimo teaser confermando in via semiufficiale la reunion: "Diamo il via alla festa", ha scritto Emma, postando una sua foto d'epoca nei panni di Baby Spice.

L'ultima sortita pubblica del gruppo - fondato nel 1994 per poi venire messo in stato di animazione sospesa prima tra il 2000 e il 2007 e poi a partire dal 2008 - risale al 2012, quando le Spice Girls furono protagoniste di un numero musicale all'interno della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra.

spice girls

A partire dal 2016 - anno nel quale ricorse il ventennale del brano "Wannabe" - più volte le componenti del gruppo lasciarono intuire di essere pronte al ritorno in attività: la più restia a riprendere la carriera da cantante è sempre stata Victoria Beckham, che appena lo scorso Halloween fu presa in giro dalla sua (ex?) compagna di band Mel C, che aveva postato sul proprio account Instagram ufficiale uno scatto che la ritraeva vestita da Posh Spice - il "personaggio interpretato dalla Adams nella line-up del gruppo - accompagnato dalla didascalia "no, non andrò in tour".

SPICE GIRLS SPICE GIRLS Mel B delle Spice Girls nel spice girls beckham con le spice girls e eva longoria look della regina con le spice girls SPICE GIRLS