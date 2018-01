LA RIVINCITA DEGLI “ANTA” - OGGI LA VITA INIZIA DOPO I 40 ANNI E NON E’ UN MODO CONSOLATORIO PER ESORCIZZARE L’INVECCHIAMENTO - CI SONO DIECI OTTIME RAGIONI CHE CONFORTANO QUESTA AFFERMAZIONE - DALLA QUALITA’ DEL SESSO AL RAPPORTO CON I GENITORI, ECCO COSA MIGLIORA...

La vita vera, a quanto pare, inizierebbe dopo i 40 anni. È vero, aumentano probabilmente gli acciacchi, ma a quest’età ci si sente più felici, più consapevoli e meno stressati. I periodi più critici, quelli più stressanti della nostra vita, sono infatti quelli tra i 20 e i 30 anni, poi mano a mano che si entra nella mezza età, ogni anno o decade che si aggiunge significa maggiore felicità.

Almeno, questo, è quanto emerge da un recente studio della University of California San Diego School of Medicine, pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Clinical Psychiatry. La conferma arriva anche dalla Francia dove il libro 40, c’est le nouveau 30 (Éditions Flammarion) è diventato un bestseller il libro. Secondo Julia Vignali, l’autrice, questo è il momento di vita in cui una donna si sente maggiormente consapevole di sè, sensuale, indipendente.

E le star di quest’età lo dimostrano: bellissime, realizzate e in carriera, come Jennifer Lopez, Cate Blanchett, Ellen Pompeo, Jennifer Aniston, Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Heidi Klum, Sofia Vergara e Jennifer Connelly. Abbiamo chiesto alla psicologa e psicoterapeuta Serenella Ricci di svelarci lei 10 sorprese che la vita riserva dopo i 40 anni (e che non ci si aspetta).

1 - AUMENTA L'AUTOCONSAPEVOLEZZA

Sei più cosciente delle tue risorse psicologiche, emotive e cognitive. Ti conosci molto approfonditamente, nel bene e nel male, e questo ti rende in grado di fare scelte più ponderate e sensate. Sai cosa puoi e non puoi fare e, soprattutto, hai ben chiaro dove vuoi andare.

2 - MIGLIORA IL RAPPORTO CON IL TUO CORPO

L’autoconsapevolezza non riguarda solo la psiche, ma anche il tuo corpo: ora sei in grado di conoscere e spesso prevedere le tue reazioni, sai come valorizzarti, quali sono i tuoi pregi e difetti.

3 - SESSO ALLE STELLE

Non ti fai problemi a chiedere quello che più ti piace sotto le lenzuola al tuo partner (che sia fisso o occasionale). Dal punto di vista sessuale questo significa rapporti più appaganti.

4 - HAI IMPARATO AD ESSERE ASSERTIVA

Le timidezze e paranoie della giovinezza se ne vanno: sei più capace di assertività, comprensione, empatia verso chi ti sta accanto. Il che si traduce in relazioni affettive e di lavoro migliori.

5 - CON I TUOI GENITORI NON DEVI PIÙ FINGERE

Ora vedi i tuoigenitori in modo più genuino, autentico ed empatico (spesso perché sei diventata mamma anche tu e comprenderli è più facile). Stare in famiglia è un piacere.

6 - PIÙ CONCRETA

Hai acquisito un maggior senso di realtà e del tempo che passa: non hai più l’arroganza e l’illusione di immortalità dei 20 anni. Ora i tuoi piedi sono ben radicati a terra e ti poni obiettivi realistici e raggiungibili senza colpi di testa.

7 - TI PERDONI DI PIÙ

Sei più indulgentd con te stessa: hai sbagliato tante volte e hai imparato che dagli errori ci si alza più forti di prima.

8 - SUPERATA LA FASE DI PANNOLINI E PAPPETTE

Spesso superati i 40 sei riuscita a farti una famiglia, lasciandoti alle spalle gli anni di pappe, pannolini e notti insonni. Ti godi i tuoi bambini e ti riprendi in mano la tua vita senza sensi di colpa.

9 - SE SEI SINGLE NON TI SENTI SOLA

Sei single per scelta. Piuttosto che accompagnarti ad un partner che ti piace solo a metà meglio stare sola (che poi sola non lo sei mai: le tue amicizie sono per te importantissime).

10 - IN CARRIERA

Al lavoro sei diventata più coraggiosa e determinata. Sai qual è il tuo valore e non sei disposta a scendere a compromessi.