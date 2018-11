ROCCO CASALINO RISPONDE AL VIDEO DIFFUSO DA “ARCADETV7” IN CUI DICEVA “I VECCHI MI FANNO SCHIFO E I TUTTI I RAGAZZI DOWN” (VIDEO!): “IL FILMATO RISALE AD OLTRE 10 ANNI FA, QUANDO FREQUENTAVO IL "CENTRO TEATRO ATTIVO" DI MILANO - LE PAROLE CHE SI SENTONO SONO INSERITE IN QUEL CONTESTO E NON RAPPRESENTANO ASSOLUTAMENTE IL MIO PENSIERO, NÉ OGGI NÉ ALLORA"

(ANSA) - "Oggi la stampa italiana pubblica vere e proprie bufale sul mio conto, con il solo obiettivo di colpirmi, infangarmi e mettere in dubbio la mia professionalità. E' stato pubblicato un video che risale ad oltre 10 anni fa, quando frequentavo il "Centro Teatro Attivo" di Milano". Lo afferma in un post sul blog M5S Rocco Casalino sottolineando come le parole che si sentono nel video nei confronti di chi soffre della sindrome di Down "sono inserite in quel contesto e non rappresentano assolutamente il mio pensiero, né oggi né allora".

ROCCO E I SUOI FARDELLI - L’ARCHEO-VIDEO DI “ARCADETV7” IN CUI CASALINO SPIEGAVA LE SUE 'INSOFFERENZE': “I VECCHI MI FANNO SCHIFO. E TUTTI I RAGAZZI DOWN…MI DANNO FASTIDIO. NON HO NESSUNA VOGLIA DI RELAZIONARMI A LORO, NESSUNA VOGLIA DI AIUTARLI, POVERETTI CHE GLI È CAPITATA 'STA COSA MA NON VOGLIO OCCUPARMENE…” - VIDEO

http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/rocco-suoi-fardelli-rsquo-archeo-video-ldquo-arcadetv7-rdquo-187366.htm

