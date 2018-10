RODERSI IL FEGATELLO – UN RISTORATORE ARETINO HA PICCHIATO UN CLIENTE PERCHÉ HA ORDINATO SOLO DUE ANTIPASTI – IL CLIENTE SI DIFENDE: AVEVA CONCORDATO UN PRANZO A BASE DI PRODOTTI TIPICI, TRA CUI I FEGATELLI, MA UNA VOLTA ARRIVATO AL LOCALE NON C’ERA NIENTE DI QUELLO CHE AVEVA PRENOTATO – MA QUANDO SE NE STAVANO PER ANDARE…

Un ristoratore aretino di 57 anni picchia un cliente perché gli ordina solo due antipasti, quindi gli rompe il naso fratturandogli anche tre costole. Il fatto è accaduto ad Arezzo qualche tempo fa ed è stato rievocato oggi in tribunale davanti al giudice Claudio Lara e al pm Bernardo Albergotti.

Secondo quanto ricostruito il cliente, un 61enne, anche lui di Arezzo, aveva concordato telefonicamente con il padre del ristoratore un pranzo a base di prodotti tipici tra cui i 'fegatellì. Una volta arrivato al locale con amici però non ha trovato nulla di quanto prenotato.

Il figlio del ristoratore si è scusato dicendo che il padre non aveva capito. Gli ospiti a quel punto hanno ordinato solo un antipasto e poi si sono alzati per andare via. Il ristoratore a quel punto ha iniziato ad inveire contro il cliente «sei venuto qui solo per un antipasto» avrebbe detto passando poi dalle parole ai fatti.

Il 57enne ha picchiato selvaggiamente il cliente spaccandogli il naso, fratturandogli tre costole e spedendolo all'ospedale dove i medici hanno stilato una prognosi di oltre 40 giorni. Quindi la denuncia per lesioni gravi e il rinvio a giudizio. Il processo si è aperto con l'ascolto dei testimoni ed è stato rinviato a fine anno per la chiusura e la sentenza.

