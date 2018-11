23 nov 2018 19:27

ROM NON FA LO STUPIDO STASERA – CAOS DAVANTI ALLA STAZIONE TERMINI: UN GRUPPO DI NOMADI TENTA DI RAPINARE DEI PASSANTI, POI FERISCE UN POLIZIOTTO CON UN PUNTERUOLO. LUI, PER EVITARE CHE GLI FREGASSERO LA PISTOLA, SPARA UN COLPO IN ARIA – DUE FINISCONO IN MANETTE, GLI ALTRI SCAPPANO