ROMA KAPUTT MUNDI - IL MALTEMPO ALLAGA PER L’ENNESIMA VOLTA LA CAPITALE: CITTÀ BLOCCATA DALL’ACQUAZZONE E DALLA GRANDINE - SALTANO I TOMBINI, STAZIONI DELLA METRO COMPLETAMENTE TRAVOLTE DA FIUMI TRA IL PANICO DEI TURISTI - SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI L’ACQUA HA RAGGIUNTO UN METRO D’ALTEZZA. LA RAGGI SI SCUSA, MA… – VIDEO E FOTO

1 – Maltempo: Nubifragi da nord a sud, allagata basilica storica Roma

Da www.ansa.it

allagamenti e grandine a roma 15

L'Italia torna nella morsa del maltempo, con nubifragi da nord a sud e l'acqua che ha invaso anche una basilica storica di Roma, quella di San Sebastiano fuori le Mura. E il termometro dovrebbe scendere drasticamente, con un calo delle temperature che raggiungerà anche gli 8-10 gradi.

Forti piogge, grandine e vento hanno colpito la Capitale, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati nei loro mezzi a causa delle strade allagate. La grandine ha ricoperto l'asfalto in molte zone della città, compreso il centro storico. Chiuse tre stazioni della linea A della metropolitana e una della ferrovia regionale Roma-Viterbo. All'interno della basilica di San Sebastiano fuori le mura, sull'Appia, l'acqua ha raggiunto quasi il mezzo metro. L'allagamento sarebbe iniziato sul piazzale poi l'acqua è entrata dentro la chiesa. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale.

allagamenti e grandine a roma 8

Una bomba d'acqua si è abbattuta nel pomeriggio nel Catanese, trasformando nuovamente le strade in fiumi, questa volta attraversate da detriti. La pioggia torrenziale ha causato anche ritardi negli arrivi e nelle partenze all'aeroporto del capoluogo siciliano, con due voli dirottati in altri scali. La bomba d'acqua, giunta improvvisa, ha fatto tornare la paura in una delle zone colpite due giorni fa da un altro violento nubifragio. Nei territori di Palagonia, Ramacca e Mineo l'acqua è caduta con incredibile violenza. Una pioggia battente che ha reso impossibile agli autisti continuare a viaggiare. Il terrore si è subito diffuso tra gli automobilisti quando hanno visto dei detriti staccarsi dalle colline, già rese fragili dal nubifragio di giovedì. Sono stati gli stessi automobilisti a chiedere aiuto chiamando i soccorritori, che quando sono arrivati hanno trovato quasi 50 centimetri d'acqua sull'asfalto.

allagamenti e grandine a roma 6

Una tromba d'aria si è invece abbattuta a Milano. Diversi alberi sono caduti nella periferia sud, ma disagi sono stati registrati anche nei pressi della Stazione Centrale. Sei milioni di euro sono stati destinati dalla Regione per le zone colpite.

Danni anche a Bologna e in provincia. Ritardi negli arrivi all'aeroporto Marconi, dove comunque sono stati garantiti tutti i voli. Tempesta di vento e pioggia anche nel Riminese, con una tromba d'aria che si è abbattuta sul circuito di Misano, dove era in corso una gara motociclistica.

In Campania, l'avviso di allerta meteo 'arancione' ha spinto molti sindaci a tenere le scuole chiuse per la giornata di lunedì. Anche a Napoli gli studenti resteranno a casa.

2 – NUBIFRAGIO A ROMA: STRADE ALLAGATE, PERSONE INTRAPPOLATE NELLE AUTO. E IL SINDACO RAGGI SI SCUSA SU FB

Gianluca Lengua per www.ilmessaggero.it

allagamenti e grandine a roma 7

Nubifragio e grandine questa sera a Roma. La pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi in tutta la città, accompagnata anche dal forte vento e dalla grandine che si è depositata sull'asfalto. In alcune zone della Capitale gli automobilisti sono rimasti bloccati nei loro mezzi, con l'acqua che ha raggiunto anche i 30 centimetri.

Alcune stazioni della metro allagate e per questo chiuse, così come la sede di un municipio, e diversi automobilisti rimasti bloccati sui tetti delle auto dopo essere riusciti ad uscire dalle macchine per mettersi in salvo. Sei le stazioni metro chiuse e le stesse auto di servizio dei vigili sono rimaste bloccate perché semisommerse dall'acqua.

allagamenti e grandine a roma 5

Su via Palmiro Togliatti, nella zona est della Capitale, si è raggiunto quasi un metro d'acqua. Le sei stazioni della metro di Roma chiuse per i danni del maltempo sono quella dei Colli Albani, Lucio Sestio, Cinecittà, Numidio Quadrato-Battistini, Porta Furba Quadraro sulla linea A e Pietralata sulla metro B. Disagi in serata a causa del maltempo anche per tram e bus. La sede del municipio V di Roma è allagata a causa delle forti piogge così come il corrispondente gruppo della polizia locale

allagamenti e grandine a roma 3

Sono numerosi gli interventi della polizia locale per i disagi legati alla bomba d'acqua su Roma: i vigili sono dovuti intervenire, a quanto si apprende, anche in aiuto di automobilisti rimasti bloccati dentro le proprie auto, andate in avaria a causa dell'acqua alta, che in alcuni punti ha raggiunto oltre il mezzo metro. Tra le zone più colpite della città ci sono: Prati Fiscali, Bufalotta, Viale Ionio, viale Tiziano, via Nomentana, Via Tiburtina, Viale Tirreno e alcuni tratti del Gra. Alberi e rami caduti al momento si registrano in via Ardeatina e in Via Statilia. Alcune pattuglie sono intervenute anche in via Appia Antica a causa dell'allagamento della Basilica di San Sebastiano.

allagamenti e grandine a roma 4

Strade allagate, automobilisti bloccati e acqua anche anche all'interno della Basilica di San Sebastiano su via Appia. Qui l'acqua ha raggiunto quasi il mezzo metro d'acqua. L'allagamento sarebbe iniziato sul piazzale poi l'acqua è entrata dentro la chiesa. La basilica di San Sebastiano fuori le mura è una delle basiliche storiche della Capitale. Fino al Giubileo del 2000 ha fatto parte delle sette chiese visitate dai pellegrini in occasione del Giubileo.

Le scuse della sindaca Raggi su Facebook. «Questa notte si è abbattuto su Roma un violento temporale con forti grandinate che ha causato diversi allagamenti in alcuni quartieri della Capitale, in particolare nel quadrante est. Siamo subito intervenuti con volontari, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale, e squadre del Simu e dell'Ama.

allagamenti e grandine a roma 2

Abbiamo prontamente riunito il COC, Centro Operativo Comunale, per coordinare al meglio le operazioni. Ringrazio tutte le squadre che questa notte lavoreranno senza sosta sul territorio per ripristinare più velocemente possibile la normalità. Ci scusiamo sin d'ora per i disagi».

Domani intanto le temperature sono previste in calo drastico dei valori medi. La colpa è dei venti che faranno affluire, spiegano i metereologi di Epson Meteo, «affluire aria decisamente più fredda sull'Italia determinando un notevole calo delle temperature con diminuzioni anche dell'ordine di 8-10 gradi».

allagamenti e grandine a roma 19

La perturbazione tenderà a scivolare sempre lunedì sul Tirreno da dove determinerà marcato maltempo sulle regioni del medio Adriatico, in particolare Abruzzo e Molise, e quelle meridionali, con rovesci e temporali localmente forti ed un'intensa ventilazione.

allagamenti e grandine a roma 18

Qualche pioggia isolata anche nel basso Lazio. Limite della neve sull'Appennino centrale al mattino in calo temporaneamente fino a 1500 metri circa, in progressivo rialzo nelle ore successive. Martedì, poi, il maltempo si muoverà ulteriormente verso sud, determinando ancora condizioni di instabilità all'estremo Sud dove il tempo migliorerà solo nella notte successiva.

maltempo roma 2 maltempo roma 11 maltempo roma 7 allagamenti e grandine a roma 4 maltempo roma 6 allagamenti e grandine a roma 10 allagamenti e grandine a roma 7 maltempo roma 9