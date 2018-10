A ROMA PIOVONO ALBERI: DECINE DI CROLLI NELLA CAPITALE. LA PROTEZIONE CIVILE: “LIMITARE GLI SPOSTAMENTI” – DUE PERSONE SONO MORTE A FROSINONE DENTRO LA LORO AUTO – FOTO E VIDEO: I CROLLI IN DIRETTA – LA CRONACA DELLA GIORNATA

A ROMA PIOVONO ALBERI: IL CROLLO IN DIRETTA DI UN PINO A CINECITTA'

ROMA, PIOVONO ALBERI: IL CROLLO IN DIRETTA DI UN PLATANO - L'AUTO RIESCE A FERMARSI APPENA IN TEMPO

alberi crollati a roma 8

Caos a Roma a causa del maltempo che sta creando motli disagi. Alberi e rami caduti in strada in molte zone della Capitale. Una vera e propria emergenza con centinaia di telefonate ai centralini di vigili del fuoco e polizia locale: duecento gli interventi dei pompieri da questa mattina. La Protezione civile ha chiesto ai cittadini di limitare gli spostamenti in vista di un peggioramento delle condizioni atmosferiche. La diretta:

alberi crollati a roma 7

Ore 16.32 Ferma la metro A La linea A della metropolitana di Roma è stata interrotta per una decina di minuti tra Battistini e Ottaviano per un guasto tecnico, poi il transito è ripreso. È probabile che il problema sia legato al maltempo che sta imperversando sulla Capitale e che ha reso necessarie deviazioni nelle linee degli autobus. Le linee H-61-75-188-303-360-450-490-495-628-649-662-664-715-765 sono state deviate a causa della caduta di diversi alberi sulla strada. Sempre a causa del crollo di alberi su via Tiburtina (altezza Gerini), le corse Roma-Tivoli del Cotral sono state instradate su via Palmiro Togliatti -Gra-via Tiburtina, proseguendo poi per il normale percorso.

Ore 15.28 Donna ferita ad Anguillara. Una donna è rimasta lievemente ferita dalla caduta di un ramo ad Anguillara, vicino Roma. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale in codice verde. La donna ha riportato una ferita alla testa.

alberi crollati a roma 9

Ore 15.15 Albero cade in via Carlo Alberto. Un altro albero è crollato sulla strada in via Carlo Alberto, zona Porta Maggiore, poco prima del passaggio dell'autobus.

Alberti caduti anche in via Costanzo Cloro e davanti all'ingresso di una delle facoltà dell'Università di Roma Tre.

Ore 15 Paura a piazza Risorgimento. Per la caduta di un cornicione, poco fa, è stata transennata e chiusa un'ampia area davanti ad alcuni negozi: il traffico viene deviato su via Ottaviano.

alberi crollati a roma 5

Ore 14.45 Via Cola di Rienzo è stata riaperta al traffico, mentre è stata parzialmente chiusa piazza Risorgimento, in Prati. Traffico deviato su via di Ottaviano: circolazione impazzita. I vigili non riescono a regolare il traffico e identificano i giornalisti che stanno scattando fotografie ai cornicioni pericolanti.

Ore 14 - Metro B, stazione di Ponte Mammolo Alcune auto vengono sfiorate da un grosso ramo che cade in prossimità della stazione della Metro B a Ponte Mammolo.

Ore 13.03 - Terrore sul bus. Un grosso ramo cade e sfiora un bus della linea 106 a Roma sud.

alberi crollati a roma 4

Ore 12.30 - Un vigile del fuoco di 50 anni è rimasto ferito dalla caduta di un albero alla Montagnola. L'uomo, caposquadra della partenza 11A, stava tagliando un ramo in via Tommaso Odescalchi 14 quando un pezzo di tronco gli è crollato addosso colpendolo sulla testa e sulla schiena. L'uomo è ricoverato in ospedale.

alberi crollati a roma 3

Ore 12.28 - Un albero polverizza un'auto in sosta In via Nicotera un grosso pino precipita, distruggendo un'automobile e parte della terrazza di una palazzina.

Ore 12,27 - Paura nel quartiere Prati Un grosso ramo si è spezzato ed è rimasto sospeso in aria danneggiando i fili del tram in via delle Milizie. Il ramo ha sfiorato di pochissimo un bus turistico che si trovava in quel momento al centro della carreggiata. La via è stata chiusa al traffico dai vigili urbani. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco.

alberi crollati a roma 6

Ore 12 - Volano lastre di metallo. Un tratto di via Magliana, a Roma, è stata chiusa al traffico a causa di alcune lastre di metallo che stanno cadendo dal tetto di un edificio sulla strada. Lo annuncia la Polizia Locale di Roma Capitale, spiegando che via della Magliana Nuova viene chiusa al traffico in direzione del Viadotto.

Ore 11,30, paura sull'Appia Un grosso pino è caduto sulle auto in sosta provocando danni, ma nessun ferito. Il traffico è rallentato.

alberi crollati a roma 21

Ore 12,25 - Meteo B e Roma-Lido, circolazione sospesa. Circolazione sospesa sulla tratta Piramide-Laurentina della metro B di Roma a causa della presenza di rami d'albero sulla linea all'altezza della stazione Marconi. Lo annuncia l'Atac. Stop anche sulla Roma-Lido per la caduta di rami d'albero nei pressi di Vitinia. «Bus sostitutivi in arrivo - twitta InfoAtac - sulle tratte interrotte». La linea è stata riattivata poco dopo con notevoli disagi per i pendolari.

alberi crollati a roma 19

Mentre sulla strada che porta al parcheggio della fermata della metropolitana Arco di Travertino, si viaggia su una sola corsia per un albero caduto. Presenza di alberi sulla carreggiata anche in viale Giorgio Washington, quartiere Pinciano. Traffico rallentato. Sul posto il servizio giardini per intervento sui rami. Stessa fotografia in via Ostiense, all’altezza di via Monte del Finocchio, inevitabili code. Tra i danni maggiori causati dal maltempo e soprattutto con il vento forte che da questa mattina è in continuo aumento, un grosso albero è caduto su una casa alla Garbatella creando non pochi problemi al tetto della palazzina.

alberi crollati a roma 18

Ore 11,30 - Tegole e cavi elettrici tranciati. L’elenco dei disagi è in continuo aumento: in via Costanzo Cloro, una traversa della Colombo un albero caduto ha completamente chiuso la strada al traffico andando poi a schiantarsi su una delle auto parcheggiate. In via dei Calboli a piazza Mazzini, tegole cadute in strada. Ancor più grave in via Cola di Rienzo, metri di tetti scoperchiati con tegole in strada stanno creando disagi alla circolazione tanto che la polizia locale sta pensando di chiudere la strada. In via di Ripetta in pieno centro un grosso albero si è schiantato su un palazzetto. Mentre in via delle Milizie un grosso ramo ha tranciato i cavi elettrici del tram, bloccando la circolazione.

alberi crollati a roma 20

Tra viale della Primavera e viale Palmiro Togliatti alberi in strada e sui marciapiedi rendono la circolazione rallentata, più precisamente in via dei Faggi e via dei Lauri. Sulla Cassi in direzione Gra, in prossimità di via Leonessa un albero è caduto sul marciapiede, lato destro della carreggiata. Insomma è una conta che non finisce qui. Un elenco di interventi che sta mettendo a dura prova automobilisti e pedoni. Difficoltà anche in viale della Tecnica, all’altezza del civico 152, a due passi da Largo Mustafa Kemal Ataturk all’Eur, per la presenza di alberi sulla carreggiata in direzione fuori Roma. Circolazione in tilt per rami e tronchi in strada anche in via Anagnina e via di Campo Romano. E poi ancora a due passi dalle Terme di Caracalla alberi a terra e rami pericolanti su via Pannonia, all’altezza di via Tracia.

alberi crollati a roma 2

La paralisi «Arrivano il maltempo e puntualmente ecco aggravarsi i disagi in città, con la circolazione praticamente bloccata ovunque e le buche che continuano ad aprirsi sull’asfalto, ma la paura più grande per i cittadini romani si dimostra ancora una volta la scarsa manutenzione delle alberature - sottolineano in una nota congiunta il consigliere comunale Francesco Figliomeni e vice presidente dell’Assemblea Capitolina e il presidente del club della Libertà per le politiche sociali e sicurezza, Marco Rollero - Non è più accettabile che a Roma si abbia paura di andare nei parchi o di transitare sulle strade alberate della città con il rischio di vedersi crollare un platano sulla testa. In tutti i quartieri bastano due gocce di pioggia e un alito di vento per far crollare alberi al suolo. Come dimostra la pericolosità di un albero lungo Passeggiata di Ripetta presso il (Municipio I) dove fortunatamente per ora non si sono registrate gravi conseguenze per i cittadini. O le tegole pericolanti che stanno creando grossi disagi in via Cola di Rienzo. Gli episodi che si stanno registrando in queste ore ci raccontano della gravità dello stato dei luoghi».

alberi crollati a roma 1 alberi crollati a roma 17

alberi crollati a roma 16 alberi crollati a roma 15 alberi crollati a roma 10 alberi crollati a roma 13 alberi crollati a roma 12

alberi crollati a roma 11 alberi crollati a roma 14