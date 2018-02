TUTTE LE BUFALE SULLA FLAT TAX - IL SOCIOLOGO RICOLFI SMONTA LA PRINCIPALE ACCUSA ALL’ALIQUOTA UGUALE PER TUTTI: NON È PROGRESSIVA - ‘FALSO, LO È ECCOME. È UNA BUONA PROPOSTA? PER CERTI VERSI È OTTIMA E SEMPLIFICATRICE, PER ALTRI VELLEITARIA: APRIREBBE UNA VORAGINE NEL GETTITO CHE, PER ORA, NESSUNO CI HA ANCORA SPIEGATO IN MODO PERSUASIVO COME POTREBBE ESSERE COPERTA’