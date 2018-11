ROMA ZOO - VIRGINIA RAGGI ARRUOLA I FALCHI PER ALLONTANARE GLI STORNI CHE SCACAZZANO SULLA CAPITALE - E’ L’ENNESIMA “SOLUZIONE ANIMALE” DOPO LE PECORE TOSAERBA E LE RONDINI ANTIZANZARE - I FALCHI SARANNO FORNITI A COSTO ZERO DALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI “CAPITANO ULTIMO”

Maria Grazia Fiaschetti per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

falco pellegrino 05

Il Campidoglio arruola i falchi per allontanare gli storni che al tramonto invadono ampie zone della città (lunedì un tratto di lungotevere dei Vallati è stato chiuso per la poltiglia scivolosa di pioggia e guano). Dopo le pecore tosaerba e le rondini antizanzare, l' arrivo dei rapaci dovrebbe fungere da antidoto ai fastidiosi volatili. A fornire i rapaci, a costo zero per l' amministrazione, sarà l' Associazione volontari capitano Ultimo.

UN AUTO RICOPERTA DA MERDA DI STORNO

L' idea è quella di mobilitare i guerrieri dei cieli per interventi mirati su segnalazione dei cittadini: dai lungotevere, tra i più colpiti per la concentrazione di lunghi filari di alberi, a largo Arenula; da viale Val Padana, a Montesacro, fino a piazzale della Radio e via della Magliana. L' esperimento non è inedito: il Comune ci aveva provato anche nel 2015, mentre la poiana del deserto era già stata messa a guardia delle Terme di Caracalla.

UN AUTO RICOPERTA DA MERDA DI STORNO

Nel frattempo, nelle prossime settimane dovrebbe essere aggiudicata la gara da 20 mila euro per gli «stress call», i dissuasori acustici meglio conosciuti come «urlo d' angoscia» che dovrebbero entrare in funzione dall' inizio di dicembre. In ritardo rispetto alla tempistica stagionale degli storni, che fino a febbraio possono raggiungere il milione di esemplari. La partenza in differita ha infastidito la sindaca, che ha sollecitato gli uffici del dipartimento Ambiente ad accelerare le procedure.

STORNO