ROMANI, CONSOLATEVI! – VA BENE LE BUCHE, MA IN CINA PUO' CAPITARE DI ESSERE INGHIOTTITI DALL’ASFALTO MENTRE SI CAMMINA IN STRADA: NELLA CADUTA SBATTE VIOLENTEMENTE LA TESTA E FINISCE IN UNA VORAGINE SEPOLTA SOTTO I DETRITI (VIDEO)

DAGONEWS

Un attimo e la terra le è franata sotto i piedi. È successo a una donna che camminava in una strada di Lanzhou, nella provincia di Gansu, in Cina.

Come si vede nelle immagini registrate da una telecamera di sicurezza, la donna non è riuscita a mettersi in salvo e nella caduta ha sbattuto violentemente la testa contro l’asfalto che continuava a sbriciolarsi.

Alla fine è rimasta sotterrata sotto i detriti in attesa dell’arrivo dei soccorsi, poi è stata liberata e trasportata in ospedale: ha diverse costole rotte, ma non è in pericolo di morte.

