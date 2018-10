ROMANI, GIU’ LA PATTA! - ARRIVA NELLA CAPITALE L’AGENZIA CHE NOLEGGIA SEXDOLL A DOMICILIO: 3 ORE DI GIOCHI HOT CON BAMBOLONE IN PURISSIMO SILICONE A 60 EURO - “CHI SONO I CLIENTI TIPO? COPPIE, UOMINI SOLI E ALCUNE PERSONE DISABILI - LE DONNE PREFERISCONO IL MASCHIO ARON, UN CORPO DI UOMO SIMILE AL 90 PER CENTO A UN UOMO VERO SOLO CHE HA UN'EREZIONE PERMANENTE. SE LO TOCCHI SEMBRA VERO”

Claudio Roma per http://www.affaritaliani.it

A Torino un hotel con la baby doll in camera? Roma fa di più e la ragazza e il ragazzo in puro silicone antiallergico la consegnano direttamente a casa con un pacco anonimo. Da una a tre ore di divertimento alla modica somma di 60 euro.

L'upgrade “alla romana” dell'hotel delle bambole nasce da un'idea di Walter e Bruno due imprenditori del settore dell'automotive che hanno deciso di aggiungere un po' di pepe alla classica diversificazione dell'attività. Insomma, bambole e bambolotti dell'amore non costituiscono – per ora – il core business ma un giorno forse potranno sostituire l'attività principale grazie all'idea di cedere in franchising il progetto “prenoti la bambola via telefono, la recapitiamo a casa e al termine del giochi, ce la passiamo a riprendere”.

Ad affaritaliani.it i due delle bambole quasi “umane, raccontano: “Abbiamo preso lo spunto da Torino ma noi abbiamo trasformato l'idea di un'agenzia che lavora in tutta Italia e che dà la possibilità a chiunque di diventare distributore. I nostro debutto sul settore del doll entertaiment è recente ma abbiamo già avuto una serie di clienti che si sono affezionati al prodotto, alle caratteristiche uniche dei nostri giochi e così hanno fatto diverse prenotazioni”.

Ma chi sono i clienti tipo?

“A sorpresa molte sono coppie, poi uomini soli e alcune persone disabili”.

Cosa cercano?

“Principalmente sono spinte da curiosità come le coppie che vogliono sperimentare il “terzo incomodo” che non mette di certo a rischio l'unità della coppia. Diciamo che le doll piacciono molto a chi per diversi motivi preferisce non rivolgersi al mercato del sesso a pagamento. Ci sono anche persone che ce l'hanno a casa e interagiscono con loro addirittura dormendoci insieme. In Russia e negli States sono realtà radicate.”.

Le bambole da dove arrivano?

“Vengono prodotte in Cina e hanno tutte le certificazioni di legge del produttore che garantiscono la qualità Sono prodotti che vengono concepiti con prodotti medicinali. E' un silicone moderno che non dà effetti allergici”.

Sul sito internet affermate che hanno un'anima. E' possibile?

“E' il top che c'è sul mercato: emettono un suono che sembra un gemito di piacere sia quando le tocchi che durante il rapporto e poi si scaldano. C'è un interruttore che viene comandato da sensori e che si attiva durante il contatto e il rapporto. Ma il vero segreto è nella loro struttura: hanno uno scheletro simil umano che permette di poter replicare tutte le posizioni dell'amore. Insomma, una donna o un uomo che si comportano come un umano”.

I modelli che vanno di più?

“Pandora, Nelly e Giudy. Due bionde e una mora”.

E le donne?

“Preferiscono il maschio Aron, un corpo di uomo simile al 90 per cento a un uomo vero solo che ha un'erezione permanente. Se lo tocchi sembra vero”.

Tempi per le prenotazioni?

“Se chiama entro le 18, la doll arriva a casa anche il giorno stesso. Altrimenti nell'orario richiesto iil giorno dopo.

Secondo voi, perché tanto successo?

“Il sesso ha tante sfaccettature e non ha confini. Tutto ciò che può essere una cosa nuova o “strana” attira la curiosità. Stasera che faccio? Non mi va di uscire, non voglio andare con una prostituta e quindi mi prendo la bambola. E' tutto legale e me la portano a casa e abbiamo costi contenuti. Noi con 60 euro ti regaliamo da una a3 ore. Con 100 euro puoi arrivare a 6 ore e con 120 hai tutta la notte.

Quando costa una bambola?

“Le nostre hanno uno scheletro interno, assumono tutte le posizioni, hanno un'anatomia vaginale identica a quella di un corpo umano, quelle gonfiabili in confronto fanno ridere”.

L'uso più insolito?

“Un nostro amico che ha un'autosalone ha organizzato un'esposizione di un'auto cabrio con le bambole perfettamente vestite al posto delle hostess”.

Dite la verità: prima di avviare il business le avete provate direttamente?

“Segreto professionale, noi facciamo gli imprenditori. Diciamo che per vendere un prodotto lo si deve conoscere. Eravamo scettici ma di fronte alla dimostrazione ci siamo convinti. Un tipo così in carne e ossa te la sogni, con questa soluzione ce l'hai. L'unico difetto è che non parla e non può dirti, “mi giri come una bambola”. Per non parlare del bambolo: le donne che l'hanno provate sono rimaste entusiaste. Senta ci fa un po' di pubblicità”?

Come?

“Può publicare il nostro sito internet”?

