BOB DYLAN PRIMA DI BOB DYLAN – UN DISCO RECUPERA LE REGISTRAZIONI DI UN LIVE DEL PREMIO NOBEL NEL 1962 – DYLAN SALÌ SUL PALCO DEL GERDE’S FOLK CLUB (NEL GREENWICH VILLAGE DI NEW YORK) E SUONÒ PER LA PRIMA VOLTA “BLOWIN IN THE WIND” – DOPO QUEL CONCERTO, SCOMPARSE DALLE SCENE PER 20 MESI, E QUANDO TORNÒ… – FOTO E VIDEO