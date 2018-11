L’ABITO NON FA IL MONACO – SCANDALO A TAIWAN DOVE UN MONACO BUDDISTA ORGANIZZAVA ORGE CON ALTRI UOMINI A BASE DI DROGA E VIAGRA – GLI INCONTRI HOT VENIVANO FILMATI E SONO STATI POSTATI SU INTERNET: A PUBBLICARLI PER VENDETTA SAREBBE STATO L’EX AMANTE DEL MAESTRO, FERITO DOPO LA ROTTURA DEL LORO RAPPORTO – ECCO COSA HA TROVATO LA POLIZIA NEL TEMPIO (VIDEO HOT)

DAGONEWS

kai hung 1

Sesso, droga e orge con uomini. È scandalo a Taiwan per la storia del maestro buddista Kai Hung, 29 anni, ripreso mentre faceva sesso con altri uomini: le immagini sono finite su internet e l’uomo è stato arrestato e rilasciato dietro il pagamento di una cauzione di 3mila euro.

In una clip si vede l’uomo che dice al partner «ne vuoi sempre di più. Io ti amo. Sei fantastico» mentre si muove in maniera conturbante in un letto. Secondo il Mirror Media, questo sarebbe uno dei tre filmati pubblicati sui social, ma ci sarebbero almeno 200 gigabyte di immagini hot del maestro.

kai hung 2

I filmati sarebbero stati pubblicati per vendetta da un altro monaco, Shan Zhi, l'ex amante, poi abbandonato, di Kai Hung. Zhi sarebbe diventato un monaco proprio per seguire il compagno all’interno del tempio, ma la coppia si sarebbe lasciata a settembre quando Kai Hung è stato espulso dal tempio di Tongshan, a Taiwan a causa dei suoi "problemi comportamentali".

kai hung 3

Le indagini di Mirror Media hanno svelato che Kai Hung aveva l'abitudine di usare droghe e spesso organizzava orge nel tempio con monaci e altri uomini. Scoperte le sue notti di fuoco, è stato trasferito in un altro tempio per "approfondire la dottrina buddista”. Ma la sua permanenza è durata poco: martedì la polizia ha fatto irruzione nel tempio dopo aver visto il video incriminato e ha portato via Kai Hung.

kai hung 4

Nella stanza del monaco gli agenti hanno trovato compresse di anfetamina, viagra e preservativi. L’acqua santa era stata sostituita con lubrificante. Una volta arrestato, Kai Hung ha ammesso di aver usato droghe e filmato atti sessuali, ma ha negato di aver diffuso i video on line, di aver fornito droga ad altri e di aver portato uomini nel tempio.