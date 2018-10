2 ott 2018 13:35

L’AEROSOL È INUTILE? – I PEDIATRI SFATANO IL MITO: NEL 50% DEI CASI NON SERVE A NULLA, È SOLO UNA SCOCCIATURA – PER I RAFFREDDORI MEGLIO I LAVAGGI NASALI E UN ABBONDANTE CONSUMO DI ACQUA – “HA SENSO PER BRONCHITE E LARINGITE MA NON PER I COMUNI MALANNI DI STAGIONE”. IL CORTISONE CHE VIENE VAPORIZZATO A LUNGO ANDARE POTREBBE ANCHE…