L’ALT DI CAROL – TOP MODEL E ICONA SEXY RACCONTA LA SUA NUOVA VITA A 57 ANNI: “MI POSSO CONCEDERE IL LUSSO DI RIFIUTARE PROPOSTE DI LAVORO MILIONARIE. ALL’INIZIO ACCETTAVO MAGRI COMPENSI PUR DI GUADAGNARE: MI SAREBBE PIACIUTO SCEGLIERE, MA ERO FIGLIA DI UN POMPIERE” – “OGGI SONO CRUDISTA, HO UN PROFILO SU INSTAGRAM E NEL FUTURO…”

carol alt 8

Francesco Tortora per “www.corriere.it”

L'ultima copertina

Negli anni '80 è stata una delle top model più famose del mondo e in Italia è presto diventata un'icona sexy grazie a film di successo come «Via Montenapoleone» e «I miei primi 40 anni».

A 57 anni la supermodella americana Carol Alt conserva una bellezza inossidabile, continua a ricevere tantissime offerte di lavoro e ad ottobre è apparsa sulla cover della rivista «Art Bodega Magazine». La top ha rilasciato un'intervista nella quale ha ricordato le sfilate del passato e ha raccontato come alla sua età, finalmente, si possa concedere il lusso di rifiutare anche proposte di lavoro milionarie.

carol alt 5

Gli inizi

Carol è stata scoperta all'età di 18 anni dal fotografo Bert Rockfield mentre lavora come cameriera a East Williston, Long Island. Ma a lanciarla nel mondo della moda è stato il fotografo italiano Giovanni Lunardi.

Entusiasmo

Di quel periodo Carol ricorda l'entusiasmo e la sua grande tenacia: «Nel corso della mia carriera sono apparsa su oltre 700 copertine . All'inizio ho accettato anche magri compensi e tanti lavori pur di guadagnare».

carol alt 7

Il mondo della moda di oggi

La supermodella afferma che avrebbe voluto - come fa oggi Kendall Jenner - «selezionare le sfilate di moda», ma «essendo figlia di un pompiere», non aveva scelta. Delle giovani modelle odierne afferma di apprezzare proprio quelle che partono dal nulla e cercano di sfondare lavorando sodo.

La carriera odierna

Con un patrimonio stimato in 25 milioni di dollari, oggi Carol si può permettere anche di rifiutare lavori milionari: «Ho detto no a diversi contratti a sette cifre - dichiara la supermodella -. Ormai voglio promuovere solo prodotti in cui credo e che uso costantemente».

carol alt 3

Il crudismo

Carol è una sostenitrice del crudismo, regime alimentare basato sull'esclusivo consumo di cibi crudi e ha pubblicato anche una serie di libri sul tema: «La mia passione per le cose naturali è iniziata decenni fa, prima che divenissero di tendenza» dichiara la supermodella.

Il futuro

Nonostante la lunga carriera e il suo eclettismo, Carol afferma che il meglio deve ancora venire: «Penso in continuazione a modi creativi per fare business, per lanciare nuovi prodotti nel mondo della moda e sviluppare idee in cui credo. L'arte consiste nell'essere creativi e io sarò sempre un’artista».

carol alt 4

Instagram

Carol Alt è anche molto attiva sui social e su Instagram conta 117 mila follower.

